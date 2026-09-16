Temucuicui e la resistenza Mapuche: appuntamento a Genova con Jaime Huenchullán

Genova. Un viaggio che parte dalle terre del Wallmapu e arriva nel cuore dell’Europa per denunciare la violazione dei diritti umani e la costante militarizzazione del territorio indigeno. Domenica 20 settembre alle ore 18, presso il Cineclub Nickelodeon in Via della Consolazione 5r a Genova, si terrà un incontro-dibattito dedicato alla lotta della comunità mapuche di Temucuicui.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Jaime Huenchullán Cayul, dirigente e rappresentante della comunità di Temucuicui, attualmente in tour in Europa per presentare alle Nazioni Unite a Ginevra un dossier dettagliato sulla repressione statale nel sud del Cile. La testimonianza di Huenchullán porta alla luce una realtà fatta di blitz di polizia, sorveglianza con droni ed elicotteri militari, uso sproporzionato della forza ed episodi storici di criminalizzazione della protesta — tra cui la falsificazione di prove nell’Operazione Huracán e l’uccisione di Camilo Catrillanca nel 2018.

Durante il dibattito si affronterà anche la recrudescenza delle politiche securitarie promosse dalle ultime amministrazioni e dall’attuale presidenza di José Antonio Kast, che ha intensificato l’uso dello stato d’emergenza riducendo la questione mapuche a un puro problema di ordine pubblico anziché di diritti territoriali e di autodeterminazione. L’iniziativa si aprirà con la proiezione del breve documentario “Un dia en la comunidad de Temucuicui” (15 minuti), a cui farà seguito il dibattito aperto con il pubblico insieme al rappresentante del popolo mapuche.

La questione Mapuche

La controversia affonda le sue radici nella storica rivendicazione di autonomia e restituzione delle terre da parte della comunità indigeno-mapuche di Temucuicui, situata nel territorio del Wallmapu. Di fronte a queste istanze, lo Stato cileno, attraverso diverse amministrazioni fino a quella guidata da Kast, ha progressivamente affrontato la situazione come una minaccia all’ordine pubblico, imponendo regimi d’emergenza, sorveglianza con droni e aerei da ricognizione, e promuovendo una costante criminalizzazione dei dirigenti indigeni.

Questa risposta securitaria ha portato a documentate violazioni dei diritti umani, che spaziano da montature giudiziarie della polizia come l’Operazione Huracán, fino all’uccisione di Camilo Catrillanca e a violente incursioni nelle comunità. L’obiettivo principale della missione europea di Huenchullán è proprio quello di portare tali abusi all’attenzione delle Nazioni Unite a Ginevra e dell’opinione pubblica, trasformando una vertenza confinata alla politica interna in una causa globale per la difesa dei diritti collettivi e dell’autodeterminazione dei popoli indigeni.