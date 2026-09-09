Temporale all’alba su Genova e dintorni, oltre 40 mm in un’ora a Montoggio

Genova. Temporali all’alba su Genova e dintorni: tra le 5 e le 7 del mattino tuoni e un’intensa attività di fulmini (nella foto, fonte www.blitzortung.org) hanno dato la sveglia alla zona centrale della Liguria.

Le precipitazioni si sono concentrate soprattutto nella zona della val Polcevera, a Montoggio sono caduti 40,2 mm in un’ora (dato Omirl, Regione Liguria, delle 7 del mattino), ossia oltre 40 litri per metro quadro. A Serra Riccò 38.8, a Valbrevenna 30.2.

La durata breve del temporale (circa un’ora) non ha messo in crisi il sistema idrico della zona.

Al momento il tanto atteso calo delle temperature è vanificato da un’umidità che su Genova registra valori oltre l’80% con punte vicine al 90 o oltre (Quezzi 89%, Premanico 92%, Madonna delle Grazie 95%.

Allerta gialla per tutta la giornata

Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali su tutta la regione (eccetto i bacini marittimi da Ventimiglia a Noli) a partire dalle 8.00 di mercoledì 9 settembre per il resto della giornata.

Le previsioni

Per oggi, mercoledì 9 settembre: instabile dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata, piogge con cumulate significative, intensità tra elevate e forti e alta probabilità di temporali forti su Centro e Levante, bassa probabilità sul Levante. Possibili fenomeni grandinigeni di piccole dimensione associati. Vento forte da sud su Centro e Ponente, possibili locali raffiche anche legate ai temporali su tutte le zone.

Giovedì 10 settembre: ancora instabile fino a metà giornata con bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.