Sestri Ponente, la stagione del teatro Verdi riparte con il parcheggio

Genova. La stagione 2026/2027 del teatro Verdi di Sestri Ponente parte sotto i migliori auspici. Dopo anni trattative per riuscire ad avere il parcheggio della vicina piazza Oriani aperto anche in orario serale e nei festivi, è stato finalmente raggiunto un accordo: il Park Oriani resterà aperto in concomitanza con gli spettacoli organizzati.

L’accordo è frutto della collaborazione con Autopark Piccapietra SpAe la mediazione del Comune di Genova e del Municipio Medio Ponente. Entusiasti i gestori del teatro, al centro di un’operazione di rilancio da 520mila euro per rivoluzionare la platea e renderla uno spazio moderno, flessibile e polifunzionale, capace di ospitare concerti, spettacoli di danza e cabaret.

L’intervento, inserito nel piano triennale dei lavori pubblici per l’annualità 2027, prevede inoltre il recupero dei locali sottostanti viale Canepa, che verranno adibiti a spazi di deposito per liberare l’area di parcheggio sul retro.

La storica sala era stata riaperta a ottobre 2024 dopo quasi un anno e mezzo di chiusura con la gestione di Boavida srl, che si era aggiudicata il bando di gara dopo la revoca del contratto con il precedente concessionario.