Il teatro Macciò di Masone riapre le porte, al via la nuova stagione: ecco i protagonisti

Masone. Nove spettacoli in cartellone, una proposta artistica d’eccellenza e una visione chiara: restituire al territorio della provincia uno spazio vivo, aperto e inclusivo. Prende il via la nuova stagione del Teatro Macciò di Masone, promossa dall’Associazione CineTeatro Masone con il patrocinio del Comune di Masone e di Regione Liguria.

La direzione artistica è affidata alla sinergia tra Andrea Nicolini – attore, musicista e recente candidato al prestigioso Premio Le Maschere del Teatro Italiano – e Tommaso Garré, giovane regista e attore. Insieme hanno costruito un percorso teatrale che intreccia la maestria dei grandi interpreti della scena italiana con l’energia fresca dei talenti che rappresentano il futuro del teatro contemporaneo.

Tra i protagonisti che calcheranno il palco del Macciò figurano nomi di primo piano quali Mario Incudine, Arianna Scommegna, Elisabetta Mazzullo, Alberto Giusta, Lisa Galantini, affiancati da giovani compagnie e artisti provenienti da tutta la penisola.

Alla base della programmazione vi è una precisa scelta politica e culturale: riaprire e valorizzare i luoghi della cultura in provincia, trasformandoli in spazi da abitare quotidianamente per sottrarli all’isolamento e allo spopolamento dei centri minori.

“Vogliamo che il Teatro Macciò sia un’agorà contemporanea, un punto d’incontro e un luogo d’approdo sicuro sia per un pubblico variegato sia per gli artisti che arrivano da ogni parte d’Italia – spiegano i direttori artistici Andrea Nicolini e Tommaso Garré –. Il teatro in provincia non deve essere una periferia della cultura, ma un centro propulsore di idee, relazioni e comunità”.

“Per Regione Liguria la valorizzazione dell’entroterra e dei piccoli borghi passa anche e soprattutto dalla capacità di investire nella cultura e di rendere vivi e accessibili i posti che custodiscono l’identità delle nostre comunità – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro – La nuova stagione del Teatro Macciò di Masone rappresenta un esempio concreto di questa visione: un presidio culturale che torna a essere spazio di incontro, crescita e partecipazione, capace di avvicinare il pubblico alla cultura e, allo stesso tempo, di generare nuove opportunità per il territorio. Portare spettacoli, artisti di prestigio e nuove generazioni nei piccoli centri significa contribuire a contrastare lo spopolamento e fare delle nostre aree interne luoghi sempre più attrattivi e vitali. È una sfida che vogliamo continuare a sostenere, perché la cultura non è soltanto un patrimonio da conservare, ma una risorsa strategica per costruire il futuro dell’entroterra”.