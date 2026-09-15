Teatro della Tosse, si parte con tre nuove produzioni e a fine novembre Pennac sul palco

Genova. Il cinquantesimo anniversario dalla fondazione si è concluso nel migliore dei modi per il Teatro della Tosse, con oltre 70mila spettatori in 12 mesi di cui più di 13mila solo per gli spettacoli estivi.

La nuova stagione (oggi, 15 settembre, svelati i primi tre mesi) coinvolge tutti gli spazi: dai Teatri di Sant’Agostino al Teatro del Ponente a Voltri, che continua a svolgere il suo importante ruolo di polo multifunzionale e di appoggio alle creazioni per gli artisti offrendo gli spazi come sala prove, sede di residenze, attività formative, laboratori, oltre a ospitare spettacoli di teatro per ragazzi e scuole e grandi eventi tout public.

La relazione profonda con il territorio prosegue inoltre attraverso nuovi progetti e il rinnovarsi di collaborazioni artistiche e culturali con partner di eccellenza tra cui il Festival della Scienza, il Gezmataz Jazz Festival, l’Istituto Italiano di Tecnologia, Circumnavigando Festival, Giampiero Alloisio e Assemblea Musicale Teatrale.

Tre nuove produzioni

Si parte con tre nuove produzioni, di cui due a Genova in prima nazionale.

Dal 15 al 25 ottobre A cena con Macbeth, nuovo spettacolo di Emanuele Conte che ne firma adattamento e regia per gli attori della compagnia; una riscrittura afflata che non tradisce il testo originale per farne emergere la sostanza più pura, brutale e viscerale. Un invito a una cena sanguinaria dove delitti, vendette e tradimenti si consumano all’ombra delle buone maniere.

Dal 3 all’8 novembre Il Donatore, nuovo lavoro scritto e diretto a Laura Sicignano con Federica Carruba Toscano e Roberto Serpi, uno spettacolo ispirato a storie vere di famiglie contemporanee che, con ironia, ferocia e tenerezza. mette in scena la crisi delle definizioni tradizionali di padre, madre e appartenenza senza nostalgia, senza risposte rassicuranti, ma aprendo uno spazio di complessità che interroga il nostro presente.

Infine, in replica dal 30 ottobre all’1 novembre, negli spazi dell’Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Can Can, un nuovo progetto teatrale di Giovanni Ortoleva targato Resistere e Creare, rassegna di danza contemporanea ormai rodatissima, nato dalla collaborazione con la giovane performer Irene Mantova che arriva a Genova subito dopo il debutto nazionale a Roma Europa Festival il 27 e 28 ottobre.

Coproduzioni

In cartellone anche nuovi progetti di coproduzione.

Tra ottobre e novembre il ritorno di Dewey Dell, tra le realtà più originali e sorprendenti della scena contemporanea, che torna con un focus di due lavori tra cui Dido and Aeneas (Resistere e Creare) che arriva a Genova dopo il recente debutto a Torinodanza e che coinvolge il Teatro della Tosse in coproduzione con Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Fog Triennale Milano Performing Arts Festival, Torinodanza Festival/ Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Alighieri / Fondazione Ravenna Manifestazioni.

Dal 26 al 30 novembre L’occhio del lupo, una coproduzione realizzata insieme con Fondazione Teatri di Pistoia e La Luna nel letto Centro di Produzione, che vede protagonista in scena Daniel Pennac (quest’anno compie 80 anni) con Massimiliano Barbini. Un nuovo originale progetto teatrale centrato sul capolavoro letterario dello scrittore francese, proposto in forma inedita con

un linguaggio scenico totalmente rinnovato.

Ospitalità e ritorni

Tra le ospitalità nomi nuovi e piacevoli ritorni, dalla migliore scena italiana ed internazionale.

ll 27 ottobre un nuovo appuntamento con Paolo Nori che tomna a Genova con Sympathy for the Devil, una sua rilettura del Maestro e Margherita di Bulgakov (già esaurito).

In novembre la satira surreale e pungente di Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, autori, attori e registi, tra le realtà artistiche emergenti piu’ interessanti e apprezzate che tornano sul nostro palco con Scemi del villaggio, uno spettacolo che esplora il apporto conflittuale con i luoghi in cui viviamo e l’omologazione delle nostre città.

La compagnia Baletti – Waas torna con Parla, Clitemnestra!, una riscrittura radicale del mito greco in forma di potente testo poetico in versi.

A dicembre un nuovo appuntamento con il teatro di prossimità e intimità di Gabriella Salvaterra, artista di respiro internazionale che torna a Genova con La ultima vez – Cena Clandestina; non “uno spettacolo” ma una situazione viva che supera i limiti tradizionali del teatro, integrando in una esperienza poetica unica il cibo, la narrazione, la musica e la memoria dei nostri corpi.

Resistere e Creare

Ad attraversare i mesi di programmazione autunnale anche un ultimo intenso focus della XI edizione di Resistere e Creare, la rassegna di danza internazionale diretta da Marina Petrillo, accompagnata da Katarzyna Gdaniec, Lara Guidetti, Natalia Vallebona, Valentina Barone, che prosegue l’indagine sul tema Spazio in compagnia di grandi artisti italiani e stranieri. Oltre a Can Can e Dido And Aeneas, nuovi progetti, residenze e attività formative, dentro e fuori dalle sale.

In ottobre Aldes e Roberto Castello tornano con la seconda edizione di Bambu, il progetto di circuitazione nazionale di giovani artisti dell’Africa subsahariana. A novembre e dicembre il debutto nazionale del Grande Inganno, nuovo lavoro coreografico di Simone Maier sulla dipendenza da nicotina con l’apporto scientifico dello psichiatra Valerio Rosso; l’anteprima nazionale di Advienne Que Pourra di Compagnie MF, compagnia francese fondata da Maxime Freixas e Francesco Colaleo, terzo e ultimo capitolo di una trilogia dedicata alla gravità. Dalla Svizzera il nuovo lavoro della compagnia Linga di Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo, in scena con Kaguya Hime, che arriva a Genova con il sostegno di Pro Helvetia, per la prima volta per un pubblico di ragazzi: una favola poetica sulla diversità ispirata alla celebre fiaba giapponese dedicata alla principessa della luna che darà ufficialmente il via alla stagione 26 -27 degli spettacoli per le famiglie. A dicembre infine Avamposto Genova, un progetto pilota di Spacca Ets, organismo di produzione nel settore della danza contemporanea e del teatro fisico nato nel 2025 con la co-direzione artistica di Lara Guidetti e Carlo Massari.

L’elenco dettagliato degli spettacoli è consultabile qui.

Informazioni e biglietti

ORARI

Inizio spettacoli

• da martedì a sabato: ore 20.30

• domenica: ore 18.30

BIGLIETTI

Luna

Intero: 25€ ; over 65: 23€; under 28: 20€ under 14: 10€

Sole

Intero: 18€; over 65: 16€; under 28: 13€; under 14: 10€

Stelle

Intero: 15€ ; over 65: 13€ ; under 28: 10€ ; under 14: 8€ Per orari e prezzi dei singoli spettacoli consulta la relativa scheda su teatrodellatosse.it.

Biglietto ridotto riservato a Soci Coop, Card Basko, Carte Effe, Emergency, ACEC Liguria, Cral convenzionati, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, SuqCard, abbonati GOG, Carta Giovani Nazionale e gruppi di almeno 15 persone.

È possibile utilizzare la Carta del Docente e 18app, online e al botteghino, per l’acquisto di biglietti e abbonamenti. Ogni carta consente l’acquisto di un solo titolo per volta.

ABBONAMENTI

A TUTTA TOSSE

Con 30 euro scegli 3 spettacoli tra le produzioni del Teatro della Tosse in programma da ottobre a dicembre 2026 e costruisci il tuo personale percorso di visione.

Tre occasioni per scoprire il teatro che nasce alla Tosse: nuove creazioni, grandi classici riletti e spettacoli originali che raccontano il nostro modo di fare teatro.

CARNET 5 TITOLI – € 70

Abbonamento nominale valido per 5 spettacoli, a scelta tra produzioni e ospitalità in programma fino a maggio 2027 al Teatro della Tosse e al Teatro del Ponente

CARNET 5 TITOLI ×2 – € 130

Abbonamento nominale utilizzabile anche da due persone, valido per 5 spettacoli, a scelta tra produzioni e ospitalità in programma fino a maggio 2027 al Teatro della Tosse e al Teatro del Ponente.

Sono esclusi dai carnet i concerti in programma a LaClaque e gli spettacoli indicati come fuori abbonamento.

Per Cral e convenzionati sono disponibili le seguenti tariffe ridotte:

• Carnet 5 titoli: € 60 (anziché € 70)

• Carnet 5 titoli ×2: € 110 (anziché € 130)

PRIMA E DOPO IL TEATRO

Prima e dopo lo spettacolo il pubblico potrà accedere al foyer per un aperitivo al bar del teatro.

Per richieste particolari o per gruppi numerosi è possibile rivolgersi a promozione@teatrodellatosse.it.

In alternativa, con il biglietto dello spettacolo è previsto uno sconto del 10% presso alcuni locali convenzionati vicini alle nostre sale: Belfusto, La Forchetta Curiosa, La Toasteria e Ristorante Tiflis. Necessario prenotare.