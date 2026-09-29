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Quesito

Tassa sugli imbarchi, no del Tar al ricorso. Salis: “Se sarà legittima chi restituirà 17 milioni a Genova?”

"Questa è una domanda che un amministratore pubblico si deve porre e con la mia giunta abbiamo valutato che al primo posto c’è l’interesse della città"

silvia salis

Genova. “Se alla fine del corso della giustizia la tassa sugli imbarchi dovesse risultare pienamente legittima, al netto degli appelli che gli operatori potranno fare come rientra nel loro raggio d’azione, chi restituirà a Genova i quasi 17 milioni che non ha incassato in questi anni? Questa è una domanda che un amministratore pubblico si deve porre e con la mia giunta abbiamo valutato che al primo posto c’è l’interesse della città”.

Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis oggi a margine del consiglio comunale commentando la notizia relativa al ricorso respinto dal Tar contro la tassa sugli imbarchi in porto adottata dal Comune di Genova. A presentarlo erano stati Assarmatori, Assagenti, Gnv, Moby e Stazioni Marittime e da un privato cittadino residente a Milano, con l‘Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale che aveva deciso di costituirsi in giudizio. Salis, aggiunge: “Andiamo avanti con i rapporti con tutti, chiunque vorrà sedersi a un tavolo ci vedrà disponibili”.

Secondo la sindaca “il porto rappresenta un sovraccarico per la mobilità e i servizi cittadini e la tassa di imbarco può essere vista come una restituzione, come avviene con le tasse di soggiorno negli hotel”. I soldi ricavati potrebbero essere usati a beneficio della città: “Ci sono molte ipotesi su come utilizzarli ma sicuramente la parte corrente è fondamentale per interventi di manutenzione diffusi”.

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