Tassa sugli imbarchi, il Tar dà ragione al Comune: respinto il ricorso del cluster marittimo

Genova. Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso contro la tassa sugli imbarchi in porto adottata dal Comune di Genova. A presentarlo erano stati Assarmatori, Assagenti, Gnv, Moby e Stazioni Marittime e da un privato cittadino residente a Milano, con l‘Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale che aveva deciso di costituirsi in giudizio.

L’obiettivo era cancellare la cosiddetta tassa sui crocieristi, applicabile in realtà anche ai traghetti, cioè l’addizionale da 3 euro a passeggero (esclusi residenti a Genoa e nelle isole) che la giunta Salis aveva istituito in virtù di un accordo sottoscritto nel 2022 tra la giunta Bucci e il Governo.

Secondo gli operatori marittimi e portuali si trattava di una delibera “illegittima” anche perché avrebbe ostacolato la libera circolazione delle persone e avrebbe violato il diritto europeo. Inoltre sarebbe stata una tassa ingiustificata perché nel frattempo, secondo i ricorrenti, sarebbe stato superato l’obiettivo di gettito inserito nell’accordo col Governo. Ma i giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune.

Le motivazioni

Per la seconda sezione del Tar si tratta di una “fattispecie tributaria autonoma” anche se definita impropriamente “addizionale”, ed è “illogica” la tesi per cui si potrebbe applicare solo in presenza di un altro tributo. Così come non ci sarebbe alcuna violazione del regolamento europeo in materia di servizi portuali.

Respinta anche la tesi per cui il Comune avrebbe dovuto rinunciare perché l’obiettivo di gettito sarebbe già stato soddisfatto con l’aumento delle aliquote Irpef: l’introduzione dell’imposta è invece “necessaria per ottenere il contributo statale, trattandosi di misure da applicare congiuntamente e non alternativamente”. In realtà il Tar rileva che Palazzo Tursi, per gli anni dal 2022 al 2024, è rimasto “lontano dall’incasso complessivo di 24,9 milioni annui” per le due misure. “Il provvedimento istitutivo del tributo – riconosce poi il Tar – fa coerente riferimento all’esigenza di porre rimedio alla situazione di sofferenza finanziaria secondo il meccanismo configurato dalla legge, evidenziando che, dopo la firma del patto per Genova, la necessità dell’imposta è divenuta ancora più stringente, a causa di congiunture che hanno provocato aumenti di spesa in settori fondamentali quali la manutenzione stradale, la scuola ed i servizi sociali”.

Inoltre il Comune “non era tenuto a consultare l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e le compagnie di navigazione” perché le norme sulla partecipazione “non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi”.

Non vengono accolte nemmeno le motivazioni di ordine costituzionale per una presunta “riserva di legge” in materia o per contravvenzione al “principio di capacità contributiva”. L’esclusione dell’imposta per i residenti del Comune di Genova “non appare un ostacolo alla libera circolazione dei servizi, in quanto il tributo grava sui viaggiatori e non sui vettori esercenti il trasporto marittimo” e perché “la situazione dei residenti e quella dei non residenti presenta diversità oggettive”.

Le reazioni

Assarmatori “prende atto dell’odierna sentenza del Tribunale amministrativo della Liguria sull’istituzione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e del relativo regolamento a Genova – si legge in una nota -. Le motivazioni saranno oggetto di approfondita analisi cui seguirà la decisione relativa a un eventuale ricorso d’appello presso il Consiglio di Stato”.

“Il Tar conferma che la strada indicata dall’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Salis era quella giusta”, dichiara Francesco Tognoni, segretario del Pd Genova. “Chiedere un contributo a chi può permetterselo è una scelta di equità, non un aggravio per i cittadini”. Soddisfazione anche da Tursi, con la capogruppo Martina Caputo che dichiara: “Il porto è una risorsa strategica e deve continuare a crescere, ma crescita e interesse della città non sono concetti alternativi. La sfida è costruire un equilibrio in cui lo sviluppo portuale produca valore anche per la comunità che lo ospita. La decisione del Tar rafforza la posizione del Comune e ci dà maggiore chiarezza: la tassa d’imbarco è legittima e il percorso per la sua applicazione può proseguire”.

L’antefatto

Tursi aveva inserito la tassa sugli imbarchi nel bilancio 2025, il primo della nuova amministrazione. “Questa misura era già prevista da un accordo tra Comune e governo siglato nel 2022 – aveva sottolineato la sindaca – la giunta precedente aveva approvato la delibera nel febbraio del 2025 per introdurla, ma è stata lasciata cadere e mai attivata”. Contro la sua adozione si erano schierati l’opposizione di centrodestra e l’ex sindaco Marco Bucci, ora presidente della Regione, paventando una possibile riduzione dei flussi turistici. La giunta aveva aperto un tavolo col cluster marittimo-portuale, ma si era consumata ben presto una rottura che ha portato al ricorso.

Il Comune, del resto, aveva già inserito gli introiti previsti a bilancio: per il 2026 l’amministrazione Salis contava di introitare 3,5 milioni, ma a condizione di partire a giugno, in modo da non gravare sui biglietti già emessi. Dal 2027, contando di coprire l’intera annualità, la misura dovrebbe portare in dote 5,7 milioni all’anno. Per la riscossione tuttavia servirà un’apposità convenzione con tutti i soggetti interessati.

Anche sulla base di queste considerazioni, nelle more del ricorso al Tar, era partito un esposto alla Corte dei conti – e per conoscenza alla Procura della Repubblica – per il possibile danno erariale derivato dal mancato introito dell’addizionale, pari a 17 milioni di euro negli ultimi due anni, ai quali dovrebbero aggiungersi quelli persi nel frattempo.

Tursi aveva deciso di tirare dritto dopo aver ricevuto lo scorso dicembre una lettera del ministero dell’Interno che dichiara il Comune “inadempiente” e giudica “inammissibile” la richiesta di rimodulazione avanzata dalla giunta Bucci-Piciocchi. “Io devo difendere l’interesse della città e dei cittadini”, ha rivendicato più volte la sindaca Salis.