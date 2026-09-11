

Genova. Poco dopo le 13 i militi della Croce Bianca Genovese sono intervenuti in codice giallo in sopraelevata, direzione ponente, poco prima dello svincolo elicoidale, per un incidente stradale.

Per cause da accertare, uno scooterista 40enne ha impattato contro il posteriore di un’auto che lo precedeva, venendo sbalzato a terra nell’urto. Fortunatamente ha riportato solo qualche escoriazione e dolore agli arti.

È stato assistito dal personale dell’automedica Golf 4 che transitava in quegli istanti e in seguito ospedalizzato in codice verde presso il Pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Illeso il conducente della vettura. Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti; ripercussioni sul traffico veicolare in tutta la direttrice ponente, fino alla Foce.