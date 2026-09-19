Taekwondo, Vito Dell’Aquila incontra i giovani in un evento di sport e solidarietà

Genova. Il campione olimpico Vito Dell’Aquila e il gruppo sportivo dei Carabinieri hanno incontrato oggi oltre 200 bambini e ragazzi da tutta la Liguria, oltre che da Toscana, Lombardia e Piemonte.

L’evento, che si è tenuto stamattina, sabato 19 settembre, al Pala Lino Maragliano di Genova ha unito sport e solidarietà, con una raccolta fondi che ha destinato alla Fondazione Gaslini 2.700 euro.

“Sono felice e orgoglioso di aver preso parte a un evento che ha messo insieme sport e solidarietà, sentire l’energia di così tanti giovani appassionati di taekwondo mi ha senz’altro trasmesso grande carica” commenta Dell’Aquila che, oltre all’alloro Olimpico conquistato a Tokio, 2020 vanta anche due titoli europei e un mondiale, unico italiano ad aver completato questo particolare triplete “È vero, ho vinto tanto, ma continuo ad amare questo sport e la vita che mi regala, finché fisico e testa reggeranno continuerò a competere e a cercare nuove vittorie, a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che sarebbero i miei terzi Giochi. Lo faccio per me, per le mie persone e per i giovani cui voglio lasciare un’eredità positiva. Proprio ai più giovani consiglio in primis di divertirsi, perché ogni grande risultato arriva solo se dietro c’è un grande passione e la passione deve essere naturale. Siano sempre loro stessi, senza snaturarsi per cercare il successo a ogni costo”.

“Eventi come questo ricordano i valori più puri dello sport, valori di solidarietà, integrazione ed etica. Avere un testimonial come Dell’Aquila è molto importante per spronare e ispirare le giovani generazioni” ha commentato il presidente Micillo.

Il Centro Sportivo Carabinieri era rappresentato dal Maresciallo Maggiore Luigi Guido, Comandante della Sezione Arti Marziali. Erano presenti anche il Generale di Brigata Claudio Lunardo, Comandante della Legione Carabinieri Liguria, il Generale di Brigata Alessandro Magro, Comandante Pro