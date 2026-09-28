Sviluppo economico, per la prima volta il Comune di Genova pubblica il bilancio di sostenibilità

Genova. Un nuovo strumento per misurare gli effetti delle politiche pubbliche sulla città e utilizzare i dati per orientare le scelte dell’amministrazione. Il Comune di Genova ha pubblicato per la prima volta il Bilancio di Sostenibilità relativo al 2025, documento che consente di leggere l’impatto dell’azione dell’ente sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Lo ha comunicato oggi durante la Commissione Sviluppo economico il vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile.

“La pubblicazione per la prima volta del bilancio di sostenibilità rappresenta un passaggio importante perché ci permette di affiancare ai tradizionali dati economico e patrimoniali una lettura più ampia degli effetti che le risorse investite e le decisioni dell’amministrazione producono sulla città – ha detto Terrile – Vogliamo rafforzare la capacità del Comune di conoscere e interpretare la realtà attraverso dati oggettivi, perché misurare significa poter assumere decisioni più consapevoli e verificare concretamente i risultati delle politiche pubbliche”.

Come evidenziato dalla nota stampa emessa da Tursi, in questo percorso rientra “anche il rilancio dell’Ufficio Statistica del Comune di Genova e la valorizzazione della piattaforma di controllo dinamico, sulla quale vengono caricati dati provenienti dalle diverse direzioni dell’Ente e relativi a numerosi aspetti della vita e dello sviluppo della città, dall’ambiente al consumo di suolo fino agli indicatori economici e sociali”.

I dati consentono non solo di osservare l’andamento di Genova nel corso degli anni, ma anche di confrontarlo con quello delle altre principali città italiane, offrendo così all’amministrazione una fotografia aggiornata dei punti di forza e degli ambiti nei quali è necessario intervenire. “Il confronto nel tempo e con le altre grandi città italiane ci aiuta a capire dove Genova esprime delle eccellenze e dove, invece, dobbiamo migliorare – prosegue Terrile – Sono strumenti di monitoraggio fondamentali anche per comprendere se una determinata tendenza della città stia accelerando oppure se le politiche adottate siano riuscite a modificarla o invertirla”.

Il bilancio di sostenibilità è disponibile sul sito del Comune di Genova a questo indirizzo.