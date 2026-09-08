Sturla, lavori in partenza per il viadotto Cadevilla: “Impalcato con classe di attenzione alta”

Genova. Partiranno entro la fine di settembre i primi lavori di messa in sicurezza e manutenzione dell’impalcato del ponte Cadevilla, che salta l’omonima piazza nel quartiere di Sturla. Un intervento programmato dal Comune di Genova nell’ambito dei lavori di refitting dei ponti cittadini, dopo che il relativo censimento – con monitoraggi annessi – ha messo in evidenza una situazione di grave ammaloramento strutturale delle centinaia di opere che – di fatto – sorreggono la città.

A confermarlo l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante, che questo pomeriggio ha risposto ad una interrogazione presentata dalla consigliera dem Serena Finocchio. “L’impalcato oggetto di segnalazione è stato sottoposto a ispezioni ed è risultato in classe di attenzione alta, quindi è uno di quelli su cui bisognerà intervenire tra i primi – ha sottolineato l’assessore – I monitoraggi sono già in corso e avverranno a ripetizione, come prevede la legge. Per l’ultima settimana di settembre è previsto l’avvio di un primo intervento di manutenzione straordinaria delle parti in cemento armato ammalorato, nell’ambito dell’accordo quadro dedicato agli impalcati stradali. Sono interventi di manutenzione per evitare ulteriori distacchi di materiale”.

Un intervento che si inserisce in quella grande “corsa contro il tempo” che vede l’amministrazione comunale impegnata a recuperare i decenni di mancate manutenzioni alle infrastrutture viabilistiche della città, emerse come effetto secondario del crollo di Ponte Morandi, che, oltre alla tragedia che fu, ha acceso i fari a livello nazionale sulla gestione di ponti e viadotti. Autostradali e non.

“Il lavoro sul Ponte Cadevilla e sulla sicurezza di tutti i nostri ponti cittadini è il frutto di un percorso costante e puntuale – ha commentato Serena Finocchio, proponente della interrogazione – prima la mia segnalazione tra novembre e dicembre, poi la commissione consiliare di venerdì scorso dedicata al censimento di ponti ed impalcati, fino all’interrogazione presentata oggi in Aula. Ringrazio l’Assessore Ferrante per il riscontro: sapere che il Ponte Cadevilla è rientrato in classe alta di attenzione e che già a fine settembre partiranno i primi interventi di manutenzione e messa in sicurezza è una notizia importante per il quartiere di Sturla. Monitoreremo da vicino sia questo primo cantiere sia la successiva programmazione degli interventi strutturali definitivi. La sicurezza delle nostre infrastrutture e la trasparenza verso i cittadini vengono prima di tutto”.

Nelle prossime settimane, quindi, resteranno i divieti di sosta disposti nelle scorse settimane a seguito del distacco di parti di cemento copriferro. Il primo intervento sulle parti esterne del calcestruzzo potrebbe sbloccare la situazione, in attesa di un intervento complessivo sull’impalcato.