Strong.Nata sfida il pubblico a sollevare un Bmw CE 02: la Challenge e i test ride da Gecar

Genova. Sabato 26 settembre Gecar lancia a Genova la Bmw Motorrad Challenge, una giornata dedicata al mondo Bmw Motorrad che unirà test ride su strada e una sfida decisamente fuori dall’ordinario.

Protagonista della Challenge sarà Strong.Nata (@strong.nata), atleta e content creator diventata popolare a Genova anche per le immagini delle sue singolari prove di forza con gli alpini. Questa volta ad attenderla da Gecar ci sarà un Bmw CE 02.

Challenge, Test Ride o entrambi: per partecipare è possibile registrarsi e prenotare il proprio posto qui https://gge.co.it/bmw-ce-02-challenge/

Un CE 02, un cronometro, un tempo da battere

La sfida è semplice: Strong.Nata solleverà il Bmw CE 02 e stabilirà il tempo di riferimento. Poi toccherà al pubblico.

Chi vorrà mettersi alla prova potrà tentare di sollevare il CE 02 e mantenerlo sollevato più a lungo dell’atleta. A fine giornata, chi avrà registrato il miglior tempo sarà proclamato campione della BMW Motorrad Challenge e riceverà una targa di primo classificato.

Per il vincitore ci sarà anche un premio pensato per continuare l’esperienza su strada: un weekend gratuito in sella a una Bmw Motorrad, secondo disponibilità e condizioni previste dall’iniziativa.

Una giornata dedicata ai test ride

La challenge sarà uno degli appuntamenti della giornata organizzata da Gecar. Sabato 26 settembre sarà infatti possibile provare su strada la gamma BMW Motorrad, con partenze organizzate in piccoli gruppi durante la giornata.

Non sarà necessario partecipare alla Challenge per effettuare un test ride: si potrà venire da Gecar per sfidare Strong.Nata, prenotare esclusivamente una prova su strada oppure scegliere entrambe le esperienze. I Test Ride saranno organizzati su turni durante la giornata e i posti saranno limitati.