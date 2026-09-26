Striscione antirazzista strappato alla scuola Daneo, scatta la mobilitazione: lunedì presidio alla Meridiana

Genova. Dopo il caso dello striscione antirazzista rimosso dalla polizia scatta la mobilitazione alla scuola Daneo. A lanciarla è l’associazione dei genitori che convoca un presidio lunedì 28 settembre con appuntamento alle 8.30 in piazza della Meridiana.

“Invitiamo tutte e tutti per dare una prima risposta a quanto accaduto davanti alla scuola e per organizzare future mobilitazioni”, si legge nel volantino diffuso online in cui si invita anche ad appendere striscioni a tutte le finestre. In testa c’è la citazione (modificata secondo l’uso del linguaggio inclusivo) dell’articolo 34 della Costituzione secondo cui “la scuola è aperta a tutti“.

Un fatto che ha suscitato clamore nella giornata di venerdì, segnata dalla protesta diffusa per l’approvazione del nuovo decreto legge sulla scuola che impone un tetto alla presenza di stranieri (massimo 30%) nella formazione delle classi prime alle elementari a partire dall’anno scolastico 2027-2028, ma anche il divieto assoluto di indossare burqa e niqab e l’obbligo per i genitori stranieri di seguire corsi di alfabetizzazione in lingua italiana, pena sanzioni e il coinvolgimento dei servizi sociali e dei provveditorati in raccordo con i dirigenti scolastici.

In questo contesto è maturato l’episodio della scuola Daneo in salita della Conciliazione, frequentata da molti alunni residenti nel centro storico. Secondo quanto riferito dai genitori e confermato poi dalla Questura stessa in una nota, due agenti in borghese sono arrivati all’ingresso e davanti ai bambini hanno afferrato e strappato lo striscione, che riportava la scritta Qui nessun* è stranier* tradotta in diverse lingue.

Ne è immediatamente nata una discussione con i genitori e la dirigenza scolastica, che hanno chiesto agli agenti di identificarsi e hanno chiesto spiegazioni. Secondo quanto riferito da Francesca Pastore dell’associazione Daneo, i due poliziotti hanno rifiutato di fornire le loro generalità e hanno inizialmente detto che l’intervento era stato richiesto dalla scuola, poi aggiunto che a chiederlo erano stati i superiori. Alla scuola è arrivata in pochi minuti l’assessora ai Servizi educativi del Comune, Rita Bruzzone, che ha tranquillizzato bambini e i genitori, e lo striscione è tornato al suo posto.

La presidente dell’Associazione Daneo, Francesca Pastore, ha scritto alla Questura “alla luce dell’estrema gravità dell’accaduto, soprattutto con riferimento ai temi dell’inclusione, della solidarietà e della pace di cui genitori e scuola si fanno quotidianamente divulgatori” per chiedere “un immediato rapporto in ordine all’effettuazione” dell’intervento degli agenti e la “copia del provvedimento autorizzativo e relativo verbale delle operazioni poste in essere“.

In mattinata è arrivata alla Daneo la sindaca Silvia Salis che ha parlato di “dinamica difficile da giustificare” e ha auspicato accertamenti. Poi, sul tema dell’iniziativa: “I bambini mi hanno detto che vogliono scrivere alla presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica. Nella loro semplicità dicono quello che è, le cose che sentono in televisione non li trovano d’accordo, e mi hanno detto che vogliono ribadire che la scuola deve rimanere per tutte e tutti. Stanno dicendo ciò che la politica non riesce a dire”. Numerose le reazioni della politica e delle associazioni del centro storico.