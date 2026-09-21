Ritardi nei pagamenti di stipendi per 100 lavoratori degli appalti ferroviari, protesta a Principe

Genova. Presidio questa mattina davanti alla stazione di Genova Principe per i lavoratori degli appalti ferroviari operanti nelle stazioni della Liguria. La manifestazione è stata promossa dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa per accendere i riflettori sulla situazione di circa cento addetti che non hanno ricevuto lo stipendio del mese di agosto.

Alla base della contestazione vi sarebbe un blocco dei pagamenti tra la committenza e le imprese esecutrici dei servizi. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, il Consorzio Stabile Impero non sarebbe in grado di saldare la consorziata Gam a causa del mancato pagamento, da parte di Rete ferroviaria italiana (Rfi), di fatture pregresse riferite ai mesi di marzo e aprile per un importo complessivo che in Liguria supera il milione di euro. Oltre alla retribuzione d’agosto, ai lavoratori non sarebbero stati erogati neppure i buoni pasto.

I rappresentanti dei lavoratori denunciano il ripetersi di ritardi nei pagamenti da parte della società del gruppo Ferrovie dello Stato, sottolineando come tali insolvenze si ripercuotano direttamente sulle famiglie degli addetti, molte delle quali si trovano ora in gravi difficoltà economiche.

Di fronte a questo scenario, i sindacati chiedono un intervento diretto di Rfi per il saldo delle spettanze e sollecitano le istituzioni locali e i vertici del gruppo Ferrovie dello Stato ad attivarsi per garantire il futuro occupazionale e la stabilità economica dei lavoratori coinvolti.