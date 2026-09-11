Sabato l’ultimo saluto a Stefano “Fina” Sappracone, morto nel Rally dell’Aveto

Taggia. Si celebreranno sabato 12 settembre a Taggia i funerali di Stefano “Fina” Sappracone, il navigatore morto tragicamente in un incidente avvenuto durante il Rally dell’Aveto domenica 6 settembre.
La famiglia ha annunciato che l’ultimo saluto al rallysta si terrà alle 15.30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia. Una funzione che si preannuncia molto partecipata, con familiari, amici e colleghi addolorati che si riuniranno per piangere la scomparsa del 43enne.
Sul fronte giudiziario intanto, la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Scapellato, il pilota che guidava la Skoda Fabia finita fuori strada su cui viaggiava Sappracone. Un atto dovuto, per consentire tutti i necessari accertamenti sulla dinamica dell’incidente e per garantire ai consulenti dell’uomo la partecipazione.
Il trentenne Scapellato è indagato per omicidio colposo: in caso di incidenti nel corso di gare automobilistiche a circuito o su tracciato chiuso, come quella di domenica, non si applica il codice della strada, ma il codice penale.