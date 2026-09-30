Statale dei Giovi chiusa dalle 22 alle 6 di stanotte a Ronco Scrivia

Ronco Scrivia. Anas comunica che, per consentire il proseguimento delle attività di cantiere, sarà temporaneamente chiuso al traffico un tratto della SS 35 “dei Giovi” nel Comune di Ronco Scrivia, interessato dai lavori di messa in sicurezza del piano viabile.
In particolare, la chiusura interesserà entrambe le direzioni di marcia tra il km 26,8 e il km 27, nella notte tra oggi, mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del giorno successivo.
Il provvedimento si rende necessario per consentire, in condizioni di sicurezza, lo svolgimento delle attività, comprese le operazioni di varo della carpenteria metallica.
È previsto un percorso alternativo attraverso la viabilità provinciale e l’autostrada A7, con rientro sulla SS 35 “dei Giovi” con tempo di percorrenza stimato di circa 15 minuti.
La limitazione interesserà tutti gli utenti della strada.