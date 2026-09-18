Verifiche sulla statale 45 della Val Trebbia, stop ai mezzi sopra le 19 tonnellate in un tratto

Genova. Dopo una serie di verifiche ai sensi delle vigenti Linee Guida Ponti, sulle opere presenti sulla statale 45 di Val Trebbia, Anas ha disposto una limitazione al transito dei veicoli con massa superiore a 19 tonnellate nel tratto compreso tra il km 12+000 e il km 19+500, nei pressi del viadotto Bargagli 3.

Il provvedimento sarà in vigore a partire dalle ore 00:00 di lunedì 21 settembre e interesserà tutti i veicoli di massa superiore a 19 tonnellate, con esclusione degli autobus.

Anas fa sapere che la limitazione “si rende necessaria per motivi di carattere tecnico e di sicurezza della circolazione stradale, con l’obiettivo di ridurre le sollecitazioni sulle strutture e contribuire a preservarne la vita utile”.

L’ordinanza estende al tratto compreso fino al km 19,500 la precedente limitazione, già istituita nel settembre 2025 tra il km 12,000 e il km 17,300.

Per i mezzi pesanti aventi massa superiore a 19 tonnellate, esclusi gli autobus di linea e i mezzi di emergenza, la viabilità alternativa è costituita dalle autostrade A7 e A12. Il transito sarà invece consentito ai mezzi di emergenza, che potranno percorrere il tratto in asse alla carreggiata.

Anas provvederà all’installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada per rendere nota la limitazione alla circolazione.