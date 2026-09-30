Stand Up for Nuclear: anche a Genova la giornata per sfatare i pregiudizi sul nucleare

Genova. Tra settembre e ottobre 2026 si svolgerà in 42 città italiane lo Stand Up for Nuclear, una manifestazione nata per promuovere presso l’opinione pubblica i benefici delle tecnologie nucleari civili in ambito energetico, medico-diagnostico, alimentare, industriale e nella ricerca scientifica. L’iniziativa è promossa a livello mondiale da una rete di associazioni e organizzazioni no-profit indipendenti, che negli anni è arrivata a mobilitare cittadini nelle piazze di oltre 30 nazioni.

In Italia la manifestazione, giunta quest’anno all’ottava edizione, è promossa dal Comitato Nucleare e Ragione, da Riforma e Progresso ed Energy Break, in collaborazione con numerose altre realtà associative e di divulgazione scientifica.

L’evento a Genova è patrocinato dalla Regione Liguria e si svolgerà il 3 ottobre, dalle 9 alle 18:30, in via Alla Porta degli Archi angolo via XX Settembre.

Queste le motivazioni dell’evento scritte dagli organizzatori: La necessità di decarbonizzare il sistema energetico, garantendo allo stesso tempo sicurezza degli approvvigionamenti e disponibilità di energia a costi sostenibili, ha riportato il nucleare al centro del dibattito internazionale. L’invasione russa dell’Ucraina, iniziata nel 2022, ha mostrato le conseguenze della dipendenza da un numero limitato di Paesi fornitori. Più recentemente, la chiusura dello stretto di Hormuz e le interruzioni dei flussi di petrolio e gas dal Golfo Persico hanno nuovamente evidenziato la vulnerabilità dei sistemi energetici fortemente dipendenti dai combustibili fossili importati da zone geopolitiche instabili, con ripercussioni sulla sicurezza energetica, sui prezzi e sull’economia mondiale. Il nucleare civile gioca un ruolo strategico anche per la pace e il disarmo globale degli armamenti: le centrali a fissione possono infatti convertire il materiale fissile per le testate atomiche in elettricità, come già dimostrato dallo storico programma USA-Russia Megatons to Megawatts. In questo contesto, una produzione elettrica maggiormente diversificata e basata su fonti a basse emissioni diventa un elemento essenziale non soltanto per contrastare il cambiamento climatico, ma anche per rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica dei Paesi europei.

L’Unione Europea continua infatti a soddisfare attraverso importazioni nette circa il 57% del proprio fabbisogno energetico, mentre nel 2025 la dipendenza dalle importazioni di gas naturale ha raggiunto l’87,6%. A livello globale, la collaborazione tra Banca Mondiale e AIEA promuove lo sviluppo sostenibile del nucleare, mentre la Commissione Europea stima investimenti per 241 miliardi di euro nel settore entro il 2050 per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

Anche l’Italia ha avviato un percorso istituzionale per valutare la reintroduzione dell’energia nucleare nel proprio mix energetico. Il disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile, finalizzato alla definizione di un nuovo quadro normativo, ha ricevuto il parere positivo della Conferenza Unificata nel luglio 2025 ed è stato approvato dalla Camera dei deputati il 4 giugno 2026. Il provvedimento è attualmente all’esame del Senato.

Il percorso legislativo non autorizza direttamente la costruzione di nuove centrali, ma attribuisce al Governo il compito di predisporre, attraverso successivi decreti legislativi, il quadro normativo relativo alle tecnologie nucleari sostenibili e di nuova generazione. Tuttavia, l’opinione pubblica, soggetta per decenni a un dibattito spesso polarizzato, continua a nutrire forti dubbi nei confronti del nucleare.

Lo scopo dello Stand Up for Nuclear è quello di avvicinare i cittadini alle tecnologie nucleari, sfatando miti e pregiudizi e fornendo – con un approccio semplice ma al tempo stesso equilibrato e basato sui dati della letteratura scientifica – le basi e le conoscenze per poter comprendere e valutare i pregi e difetti dell’energia nucleare e delle altre tecnologie di approvvigionamento energetico. L’obiettivo è pertanto quello di aiutare il pubblico a costruirsi un’opinione informata e consapevole sul tema, fornendo informazioni equilibrate e oggettive. Gli Stand Up for Nuclear si caratterizzano per l’allestimento di gazebo e banchetti dove gli attivisti offrono materiale informativo e propongono attività ludiche su tutte le tematiche correlate all’energia nucleare e alla sfida della transizione energetica, e si mettono a disposizione per rispondere a domande e chiarire dubbi e paure.