  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ecco quando

Staglieno, mezzo quartiere senz’acqua per il cantiere della rimessa: ecco le strade interessate

"L’intervento permetterà di adeguare le infrastrutture idriche presenti nell’area e di garantire il regolare avanzamento del cantiere"

Ireti cantiere via Bobbio

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno
28 Settembre 2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Bobbio dal civ. 22 a fine via direzione monte
• Via Leonardo Montaldo fino al civ. 5
• Via Davide Menini
• Via Vecchia
• Passo Ferdinando Spano
• Via Caderiva
• Passo Bascione
• Via Pescetto
• Via del Velino
• Piazzale Giovanni Battista Resasco
• Via Piacenza fino al civ.54
• Vie limitrofe alle località sopra indicate

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario.

“L’interruzione del servizio è necessaria per consentire un intervento sulla principale tubazione idrica della zona, nell’ambito delle attività propedeutiche ai lavori di rifacimento dell’autorimessa AMT di Via Bobbio – scrive Iren in una nota stampa – L’intervento permetterà di adeguare le infrastrutture idriche presenti nell’area e di garantire il regolare avanzamento del cantiere”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.