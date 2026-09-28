Chiude con 10mila presenze la seconda edizione degli Staglieno Days: “Spazio culturale primario”

Genova. Si è conclusa con 10mila presente la seconda edizione degli Staglieno Days, l’appuntamento che durante il fine settimana del 26 e 27 settembre ha trasformato il cimitero monumentale di Genova in un museo a cielo aperto.

Visitato in crescita rispetto all’anno scorso per la manifestazione, inserita nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e del tema cittadino delle Trasformazioni Urbane. Due giorni dedicati all’arte, alla storia e alla memoria collettiva che ha fatto registrare il sold-out per i 12 itinerari guidati dai divulgatori scientifii. Sei erano percorsi inediti dedicati al porticato semicircolare, alle gallerie nascoste, all’espansione verso il Veilino, ai sacrari di guerra e ai percorsi tematici tra botanica e moda dell’Ottocento, oltre alle visite accessibili del programma Staglieno for all.

“Un risultato incredibile che gratifica l’impegno dell’Amministrazione e di tutte le realtà che hanno contribuito ad allestire un ricco e variegato programma di visite guidate e spettacoli, apprezzato da migliaia di genovesi e turisti – ha detto l’assessore comunale ai servizi civici, Emilio Robotti – Quello di Staglieno non è soltanto un cimitero monumentale unico nel suo genere a livello internazionale, ma un autentico museo a cielo aperto con un patrimonio artistico e culturale che è nostra intenzione far conoscere e rendere il più possibile accessibile ad appassionati e curiosi, attraverso un’offerta integrata di eventi in presenza, spettacoli e strumenti digitali. Uno spazio di memoria e cultura che gli Staglieno Days hanno contribuito a valorizzare grazie al lavoro sinergico dei nostri uffici con la Soprintendenza e al sostegno di tutto gli sponsor che ringrazio pubblicamente”.

“I risultati di questa seconda edizione confermano che la strada intrapresa è quella giusta: il cimitero monumentale si consolida come spazio culturale primario per Genova, capace di emozionare e di raccontare la nostra identità con linguaggi diversi e profondi – aggiunge l’assessore alla cultura, Giacomo Montanari – La risposta entusiasta del pubblico dimostra come la cittadinanza abbia colto appieno il valore di questa trasformazione urbana, vivendo Staglieno come una vera e propria città nella città, che conserva e rinnova la memoria collettiva. La collaborazione con la Soprintendenza del Ministero della Cultura e l’integrazione tra valorizzazione, tutela e contaminazioni artistiche hanno offerto un’esperienza di fruizione consapevole e partecipata che può diventare un brand cittadino”.

“Non sono sorpresa dal grande successo degliStaglieno Days” che ancora una volta, grazie anche all’importante valore aggiunto fornito dall’innovazione digitale e in particolare da progetti come “Staglieno Virtual”, hanno acceso i riflettori su un bene monumentale tra i più antichi e preziosi della nostra città – dice l’assessora all’informatica e alla transizione digitale, Rita Bruzzone – “Staglieno Virtual” nasce con un obiettivo ambizioso: promuovere e incrementare l’accessibilità al Cimitero Monumentale di Staglieno, permettendo a tutte e tutti, da ogni parte del mondo, di esplorare il ricchissimo patrimonio artistico e culturale di Staglieno. Come Amministrazione continueremo a lavorare per promuovere la rivoluzione digitale come mezzo di inclusione e innovazione per la città”.

L’edizione 2026 degli Staglieno Days è stata supportata anche dall’Assessorato al Turismo attraverso i fondi della tassa di soggiorno. Gli Staglieno Days sono stati realizzati dal Comune di Genova in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, con il cofinanziamento dell’Unione Europea (programma PN Metro Plus) e il sostegno degli sponsor istituzionali Iren e Coop, oltre al contributo di Asef, Gruppo Zanetti, Geolander e Trimble.

«Il cimitero monumentale di Staglieno si conferma un luogo di straordinario interesse non solo per i genovesi, ma per un flusso sempre più consistente di turisti e visitatori attenti alla bellezza, alla storia e all’arte – aggiunge ancora l’assessora al turismo, Tiziana Beghin – Il successo di questa seconda edizione degli Staglieno Days dimostra come il turismo culturale e sostenibile rappresenti una leva fondamentale per la nostra città. Staglieno, con le sue sculture imperdibili e i suoi percorsi suggestivi, è un vero e proprio patrimonio monumentale di risonanza internazionale, capace di arricchire e diversificare l’offerta turistica di Genova in ogni periodo dell’anno”.