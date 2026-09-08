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Da stasera

Staglieno, criticità al muraglione di via San Pantaleo: chiuso per 15 metri il traffico veicolare

Garantito il passaggio pedonale

Sedi istituzionali e palazzi del governo
Genova. A seguito di alcune verifiche tecniche effettuate dalle direzioni Pubblica incolumità e Strade del Comune di Genova nella zona di via di San Pantaleo nel quartiere di Staglieno, si è valutata la necessità di interdire da questa sera il traffico veicolare nel tratto che va dal civico 27 nero di via di San Pantaleo.
La chiusura riguarda un tratto di circa 15 metri a salire.
Viene garantito comunque il percorso pedonale. Questo consentirà di effettuare tutte le valutazioni tecniche delle condizioni del muro e della strada per poi procedere agli interventi necessari.
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