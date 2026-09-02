Stadio Macera di Rapallo, approvato il progetto per la copertura della tribuna

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di ripristino della copertura della tribuna del campo sportivo U. Macera.

L’intervento prevede il risanamento delle armature delle strutture della copertura, con il ripristino del copriferro e, dove necessario, l’integrazione delle armature dei travetti secondari. È inoltre prevista l’installazione di un controsolaio antisfondellamento, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e il comportamento strutturale della copertura.

Il progetto, già verificato e validato dagli uffici comunali, potrà ora procedere con i successivi passaggi previsti dalla normativa per l’affidamento dei lavori.

Il sindaco Elisabetta Ricci dichiara: “Il Macera è un impianto importante per la nostra città e per le tante persone che lo frequentano. Con questo intervento investiamo sulla sicurezza e sulla manutenzione di una struttura che vogliamo continuare a valorizzare e rendere sempre più funzionale. Si tratta di un intervento concreto che permetterà di risolvere le criticità della copertura della tribuna”.

Il vicesindaco con delega allo sport Antonella Aonzo, aggiunge: “La manutenzione degli impianti sportivi è una priorità, perché significa garantire spazi adeguati e sicuri per società sportive, atleti e pubblico. Il ripristino della copertura della tribuna del Macera è un intervento atteso e necessario, che ci consente di proseguire nel percorso di riqualificazione del patrimonio sportivo comunale”.