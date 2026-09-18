SportCity Day in Media Valbisagno. Dalla danza alle arti marziali: tutti gli eventi nella Media Valbisagno

Genova. La Media Val Bisagno si prepara a trasformarsi in un grande impianto sportivo a cielo aperto. Domenica 20 settembre torna lo “SportCity Day 2026”, la giornata promossa per avvicinare la cittadinanza alla pratica motoria, al benessere e alla socialità. Un evento diffuso che vedrà come polo principale lo Spazio Giovani GAU di via Struppa 27, affiancato dall’impianto delle Piscine Sciorba.

La manifestazione rappresenta una vetrina per le numerose realtà associative del territorio, offrendo a cittadini di ogni età l’opportunità di provare gratuitamente un’ampia gamma di discipline: dalla ginnastica artistica al tennis, dal flag football alla mountain bike, fino alla danza, alla difesa personale, al badminton e alle attività equestri. In programma anche le discipline acquatiche e la pallanuoto alla Sciorba, a testimonianza di un’offerta sportiva ricca e variegata.

“Lo SportCity Day sarà un’occasione per conoscere le tante realtà sportive della Valbisagno e il lavoro che portano avanti ogni giorno, grazie all’impegno di tecnici, volontari e dirigenti – dichiara Paolo Caiti, Capogruppo della Lista Civica Silvia Salis Sindaca nel Municipio IV Media Val Bisagno e delegato alle manifestazioni sportive – Come gruppo crediamo nello sport come strumento di inclusione, socialità e crescita del territorio: giornate come questa permettono alle associazioni di farsi conoscere e alle persone di avvicinarsi a nuove discipline”.

Tutti gli eventi previsti domenica 20 settembre

Un percorso organizzativo nato dal lavoro di squadra delle istituzioni locali: “È un impegno che porto avanti a stretto contatto con l’assessore allo Sport Roberto D’Avolio, con cui condivido l’obiettivo di valorizzare le associazioni e creare nuove occasioni di partecipazione nella nostra vallata – prosegue Caiti, concludendo con un ringraziamento speciale – Ringrazio la GAU e tutte le realtà coinvolte per la collaborazione. Vi aspettiamo domenica 20 settembre per una giornata di sport e partecipazione”. L’appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato a partire dalle ore 9 con le attività sportive che si alterneranno per tutta la giornata, divise tra le sessioni mattutine e pomeridiane