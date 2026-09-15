Sportcity day, domenica 20 settembre attività sportive per tutti: il programma nei nove municipi

Genova. Domenica 20 settembre Genova sarà protagonista della sesta edizione dello “SportCity Day“, l’evento nazionale dedicato alla promozione della pratica sportiva e al benessere nei territori.

Grazie al contributo di oltre 80 tra società e associazioni sportive del territorio, al sostegno del Comune di Genova e al coinvolgimento attivo di tutti e 9 i Municipi, piazze, parchi, strade e impianti dell’intera città diventeranno per un giorno luoghi dove cittadini di ogni età e condizione fisica avranno la possibilità di conoscere e vivere lo sport, potendo provare gratuitamente circa 75 discipline diverse.

Saranno circa 200 le attività motorio-sportive aperte a tutti.

“Mi piace pensare che questa giornata possa essere l’inizio di una passione per tante e tanti genovesi – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – da atleta ho imparato quanto contino le opportunità di incontrare le persone che ti aiutano a scoprire le tue capacità. Da sindaca voglio lavorare affinché queste possibilità siano alla portata di tutti, a ogni età. Provare gratuitamente tante discipline, nel proprio quartiere, permette di avvicinarsi allo sport con curiosità e di conoscere le realtà con cui continuare a praticarlo durante l’anno. È questo il valore dello “SportCity Day”: offrire un’occasione che possa trovare seguito nella vita quotidiana, aiutando le persone a stare bene e a costruire nuove relazioni. Ringrazio le società, le associazioni sportive e i Municipi per il prezioso lavoro: dietro ogni persona che inizia a fare sport c’è qualcuno che dedica tempo, competenza e passione”.

“Lo “SportCity Day” è un’occasione speciale per avvicinare allo sport cittadine e cittadini genovesi che non praticano regolarmente un’attività sportiva, dando a chiunque la possibilità di provare gratuitamente un numero molto ampio di discipline differenti – spiega Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata ai rapporti con il mondo sportivo e agli eventi sportivi – il fatto che questa giornata venga promossa con il fondamentale contributo delle realtà sportive di tutto il territorio e dei Municipi facilita l’avvicinamento di ragazze e ragazzi alla pratica sportiva, consentendo loro di scoprire una disciplina sportiva che potranno continuare a praticare nel proprio municipio, e quindi vicino alla propria abitazione”.

“Proprio questa – sottolinea Canessa Cerchi – è la grande novità dell’edizione 2026 di “SportCity Day”: rispetto alle edizioni precedenti, abbiamo voluto che società e associazioni sportive genovesi potessero offrire le proprie attività nel municipio di appartenenza o in quelli immediatamente confinanti, in modo da promuovere il più possibile la continuità della pratica di un determinato sport da parte di chi lo proverà per la prima volta. Una soluzione che abbiamo voluto adottare come Amministrazione per disincentivare l’abbandono della pratica sportiva, una problematica che incrocia salute, stile di vita e benessere psicofisico delle persone e che colpisce l’Italia come molti altri Paesi europei”.

UNA RICCA OFFERTA DI ATTIVITÀ MOTORIO-SPORTIVE IN TUTTA LA CITTÀ

Dalle discipline olimpiche agli sport emergenti, dagli sport acquatici alle arti marziali, dalla danza alle attività outdoor, lo “SportCity Day” offrirà un ampio panorama dello sport genovese, valorizzando il lavoro quotidiano delle realtà sportive presenti sul territorio.

Tutte le attività in programma saranno gratuite e a libero accesso, senza necessità di prenotazione. Cittadini di ogni età potranno partecipare e provare le diverse discipline sportive nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 16.00-20.00, con dimostrazioni, prove pratiche e momenti dedicati alla scoperta delle associazioni sportive del territorio.

L’offerta sportiva comprende:

Calcio, futsal, beach soccer, rugby, hockey, hockey su prato, pallavolo, minivolley e basket;

Tennis, pickleball, tennistavolo, badminton, bocce e scacchi;

Scherma, scherma storica, kendo, aikido, judo, karate, taekwondo, kung fu, ju jitsu, kick boxing, MMA e difesa personale;

Ginnastica artistica, ginnastica ritmica, fitness, yoga, pilates, crossfit e attività propedeutica all’atletica leggera;

Danza nelle sue diverse espressioni: danza sportiva, danza classica, musical, tip tap, balli di gruppo e danze caraibiche;

Nuoto, pallanuoto, canottaggio, vela, windsurf, SUP, canoa e attività subacquee;

Mountain bike, nordic walking, equitazione, arrampicata, pattinaggio e roller freestyle.

L’ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

L’elenco completo delle attività offerte nei 9 Municipi è pubblicato sul L’elenco completo delle attività offerte nei 9 Municipi è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova

IL CONTRIBUTO DEI MUNICIPI

Per l’edizione 2026 dello “SportCity Day” l’amministrazione comunale ha voluto valorizzare ulteriormente il ruolo dei Municipi, coinvolgendoli nel lavoro con la Direzione comunale Politiche dello Sport per la promozione, il coordinamento e il supporto alla realizzazione delle circa 200 attività in programma.

“Voglio ringraziare tutti i Municipi per la disponibilità e il supporto offerti all’Amministrazione nel raccogliere l’adesione, su tutto il territorio genovese, delle associazioni e società sportive che domenica 20 settembre renderanno possibile questa straordinaria giornata di sport, inclusione e aggregazione sociale – commenta l’assessore al Decentramento amministrativo, Davide Patrone – anche lo sport, inteso come presidio di benessere, socialità e salute, per raggiungere tali finalità deve rispondere a una logica di prossimità. Ecco perché, per quanto attiene al lavoro specifico del mio assessorato, garantiremo un supporto costante a ogni progetto volto a diffondere l’attività fisica e motoria in tutte le comunità territoriali cittadine, rendendola accessibile, capillare e integrata nel tessuto urbano e sociale”.

LO SPORT COME FONTE DI SALUTE, BENESSERE E INCLUSIONE

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggregazione e promozione dei corretti stili di vita, favorendo l’incontro tra cittadini, associazioni e realtà sportive che ogni giorno contribuiscono al benessere e alla coesione della comunità.

Lo “SportCity Day”, organizzato da Fondazione SportCity, ha l’obiettivo, condiviso dall’Amministrazione comunale, di valorizzare il ruolo dello sport come fonte di salute e benessere per tutti i cittadini, promuovendo il movimento, la socialità, l’inclusione e la riappropriazione degli spazi urbani attraverso lo sport outdoor.

Una grande festa dello sport diffuso che coinvolge Comuni, associazioni sportive, aziende e cittadini per costruire città più attive, inclusive e vivibili.