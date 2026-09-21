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Il progetto

Sport senior, partono da corso Sardegna gli open day per i corsi gratuiti di attività motoria over 65

Fino al 30 settembre altri cinque appuntamenti diffusi sul territorio per scoprire l'iniziativa promossa dal Comune di Genova insieme ad Agorà Coop, con la collaborazione scientifica di UniGe e il contributo di Fondazione Carige. Domani Open Day a San Teodoro: gli altri incontri in calendario a San Fruttuoso, Molassana, Pra' e Sestri Ponente

salis sport senior

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questa mattina, al mercato di corso Sardegna, al primo Open Day organizzato dal Comune di Genova, insieme ad Agorà Coop, per promuovere la seconda stagione di “Sport Senior”, il progetto di attività motoria gratuita offerta a cittadine e cittadini over 65.

Fino al 30 settembre sono previsti altri cinque appuntamenti nei quartieri, per fornire informazioni sulle attività e sulle sedi del progetto e aiutare le persone a iscriversi. Durante gli Open Day il personale di Agorà Coop fornisce supporto anche nella fase di iscrizione online all’iniziativa, in partenza lunedì 5 ottobre in tutti e 9 i Municipi cittadini, con l’obiettivo di promuovere e incentivare salute, benessere, socialità e invecchiamento attivo nella terza età.

“La sorpresa più bella della prima stagione di “Sport Senior” è stata scoprire quanto le persone tenessero a quell’appuntamento e avessero voglia di continuare a ritrovarsi – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis – È da questa risposta che siamo ripartiti e le oltre 2.500 iscrizioni già raccolte ci dicono quanto fosse attesa la nuova stagione. Oggi in corso Sardegna ho voluto esserci anche per questo: perché dietro quei numeri ci sono persone che ci stanno dando fiducia e alle quali vogliamo dare continuità. So quanto lo sport possa entrare nella vita quotidiana e cambiarla in meglio, a ogni età. Vorrei che questa possibilità arrivasse anche a chi non ha mai praticato attività fisica o pensa che ormai sia troppo tardi per cominciare. A loro voglio dire: provate, fate questo primo passo. Non c’è un risultato da raggiungere, ma del tempo da dedicare a voi stessi, stando bene insieme agli altri”.ù

salis sport senior

Gli Open Day proseguono domanimartedì 22 settembre, alle ore 9.30, presso Villa Giuseppina, in via Bologna 21, nel quartiere di San Teodorodopodomanimercoledì 23 settembre, appuntamento ai Campi dello Zerbino, in corso Monte Grappa 39, a San Fruttuoso, sempre alle 9.30.

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