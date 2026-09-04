“Sport Senior”, al via la seconda stagione. Salis: “Investiamo su salute e benessere dei nostri anziani”

Genova. Dopo l’ottimo riscontro della prima stagione, torna e si consolida “Sport Senior”, il progetto promosso nel 2025 dal Comune di Genova per favorire salute, benessere, socialità e invecchiamento attivo delle persone over 65 residenti in città.

Dal 5 ottobre 2026 al 30 giugno 2027 l’iniziativa offrirà percorsi gratuiti di attività motoria nei nove Municipi cittadini, in 18 sedi all’aperto e altrettante al chiuso disponibili in caso di maltempo (erano 12 nella prima stagione).

Iscrizioni aperte dal 7 settembre. Per partecipare sarà necessario presentare un certificato medico per attività sportiva non agonistica.

«Il successo della prima stagione di “Sport Senior”, con oltre 3.700 iscritti, ha confermato che avevamo intercettato un bisogno reale dei nostri over 65 – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Il progetto è nato per sostenere la salute, il benessere psicofisico e l’autonomia delle persone anziane: la sorpresa più bella è stata la forza con cui è emersa, con il passare delle settimane, la sua dimensione sociale. Le lezioni sono diventate preziose occasioni per uscire di casa, incontrarsi e costruire nuove relazioni: un aspetto che è parte integrante della qualità della vita e che aiuta a contrastare solitudine e isolamento».

«Per questo abbiamo deciso di investire ancora su “Sport Senior”, portando le sedi da 12 a 18, due in ogni Municipio – prosegue Salis – Una presenza così capillare permette di offrire gratuitamente un’opportunità di attività fisica vicino a casa e di raggiungere persone in ogni parte della città. Rafforzare “Sport Senior” significa investire nella prevenzione, nell’autonomia e nel benessere dei nostri concittadini più anziani, ma anche nella vitalità e nella coesione dei quartieri. È questa l’idea di sport che vogliamo portare avanti: accessibile, vicino alle persone e pilastro delle politiche con cui una città si prende cura della propria comunità».

«“Sport Senior” si inserisce pienamente nella nostra strategia di invecchiamento attivo e prevenzione della fragilità, in coerenza con la legge 33/2023 e con il decreto legislativo 29/2024 in materia di politiche per le persone anziane – commenta l’assessora al Welfare, Cristina Lodi – è un progetto che contrasta l’isolamento sociale, promuove sani stili di vita e valorizza la rete di prossimità costruita insieme ad Agorà e Auser all’interno del percorso “COLIVINGenova”. Un ringraziamento va a tutti gli enti del Terzo settore che, con professionalità e dedizione, rendono possibile questo progetto ogni giorno sul territorio».

Quest’anno il progetto “Sport Senior” sarà coordinato da Agorà coop, con il contributo di Fondazione Carige e la collaborazione scientifica dell’Università di Genova.

«Tra le varie iniziative che stiamo portando avanti insieme al Comune di Genova, “Sport Senior” è un progetto particolarmente qualificante a cui teniamo molto – spiega il presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo – Di recente, Fondazione Carige ha inserito proprio lo sport, declinato in una chiave inclusiva, sociale e di promozione del territorio, tra i propri settori di intervento prioritario. Obiettivi che il progetto “Sport Senior” sposa alla perfezione, aiutando gli over 65 a migliorare il proprio benessere quotidiano, fisico e sociale, grazie alla possibilità di stringere contatti e stare insieme agli altri, vivendo in maniera più attiva il proprio quartiere. Oltre alle dimensioni della salute e della socialità, “Sport Senior” abbraccia anche il tema della promozione del territorio, grazie a un progetto diffuso che coinvolge indistintamente tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione per quelli meno centrali. Per queste ragioni, e per i benefici trasversali che questa iniziativa genera a tutti i livelli, Fondazione Carige è felice di sostenere il progetto “Sport Senior” insieme al Comune di Genova».

«Siamo felici di occuparci per il secondo anno di questo progetto – aggiunge Manuel Sericano, responsabile del progetto “Sport Senior” e direttore generale di Agorà coop – Il concetto chiave è “benessere assieme”, ovvero dare la possibilità a un grande numero di cittadine e cittadini di stare insieme, fare amicizia e sconfiggere la solitudine urbana».

La nuova stagione di “Sport Senior” non rappresenta soltanto la prosecuzione di un’attività molto apprezzata, ma il rafforzamento di una vera politica pubblica preventiva: muoversi in modo regolare, in contesti sicuri e accompagnati da professionisti qualificati, aiuta a mantenere autonomia, equilibrio, capacità funzionali e benessere psicofisico, contribuendo a prevenire o ritardare condizioni di fragilità e a promuovere sani stili di vita lungo tutto l’arco della vita.

IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA

Un elemento qualificante del progetto è la conferma della collaborazione scientifica con l’Università di Genova, attraverso il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata e il Centro polifunzionale di Scienze motorie del Dipartimento di Medicina sperimentale (DIMES). L’Ateneo, sotto il coordinamento scientifico della professoressa Emanuela Luisa Faelli, referente scientifica di UniGe per il progetto, contribuisce alla predisposizione del programma di esercizio fisico basato su evidenze scientifiche, al monitoraggio periodico delle attività e alla valutazione scientifica degli effetti dell’esercizio fisico sulle capacità funzionali, sul benessere psicofisico e sulla dimensione sociale dei partecipanti coinvolti nelle attività condotte da chinesiologi specializzati.

«Con “Sport Senior” – spiega Faelli – vogliamo dimostrare concretamente come l’Università possa mettere la ricerca scientifica al servizio del territorio e della comunità. I programmi di esercizio fisico rivolti agli over 65 e i test di valutazione funzionale saranno infatti strutturati sulla base di solide evidenze scientifiche e metodologie validate, con l’obiettivo di proporre un’attività efficace, sicura e adeguata alle esigenze della popolazione anziana. Questo progetto rappresenta quindi un’importante occasione per trasferire i risultati della ricerca dalla dimensione accademica alla vita quotidiana delle persone, creando un collegamento concreto tra Università e territorio e contribuendo alla promozione dell’attività fisica, per un invecchiamento attivo».

«Il progetto – aggiunge Faelli – ha inoltre un forte valore relazionale e comunitario: l’attività fisica svolta in gruppo, nei quartieri e nei luoghi di prossimità, diventa occasione di incontro, partecipazione e appartenenza, contribuendo concretamente a contrastare solitudine, isolamento sociale e deprivazione relazionale, fattori che possono incidere in modo significativo sulla salute fisica, cognitiva ed emotiva delle persone anziane. Al tempo stesso, “Sport Senior” è una preziosa opportunità formativa per i nostri studenti di Scienze Motorie, che affiancheranno durante le attività i chinesiologi, professionisti laureati in scienze motorie. Potranno così mettere in pratica le conoscenze acquisite nel percorso universitario, confrontandosi direttamente con la popolazione anziana e con la programmazione e conduzione dell’esercizio fisico. “Sport Senior” – conclude Faelli – diventa così un ponte concreto tra ricerca, formazione e territorio genovese».

Le lezioni, condotte da chinesiologi AMPA (Attività Motoria Preventiva e Adattata), laureati magistrali in scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, si terranno di mattina, due volte a settimana e con una durata di 60 minuti.

ELENCO COMPLETO DELLE SEDI OUTDOOR E INDOOR

L’elenco completo delle sedi – tra outdoor e indoor – di “Sport Senior”, suddivise per municipio:

Municipio I Centro Est

2) Area outdoor: Palestra ex ISEF (Anfiteatro), passo Costanzi 4; area indoor: Palestra ex ISEF, passo Costanzi 4

Municipio II Centro Ovest

2) Area outdoor: Villa Giuseppina, via Bologna 21; area indoor: Salone Parrocchiale di San Marcellino, via Bologna 8

Municipio III Bassa Val Bisagno

Mercato di corso Sardegna, Chiesa di Maria Santissima della Misericordia e Santa Fede, corso Sardegna 1 1) Area outdoor: corso Sardegna 165 ; area indoor:

Municipio IV Media Val Bisagno

Giardini G. Battista Cavagnaro (“Piastra” di Staglieno), via Bobbio; area indoor: Centro Civico Staglieno, via Bobbio 21 1) Area outdoor:(“Piastra” di Staglieno), via Bobbio; area indoor:

piazza dell’Olmo (area davanti al Municipio); area indoor: Auditorium, via Molassana 74 2) Area outdoor:(area davanti al Municipio); area indoor:

Municipio V Val Polcevera

Giardini della Memoria (sotto il ponte Genova San Giorgio), via W. Fillak; area indoor: Palestra, via Porro 4 2) Area outdoor:(sotto il ponte Genova San Giorgio), via W. Fillak; area indoor:

Municipio VI Medio Ponente

Municipio VII Ponente

Fascia di rispetto di Pra’; area indoor: oratorio di San Rocco, via don Pironi 10 1) Area outdoor:; area indoor:

giardini G. Piccardo (via Poerio); area indoor: circolo Acli, via Buffa 15 2) Area outdoor:(via Poerio); area indoor:

Municipio VIII Medio Levante

Municipio IX Levante