Riparte Sport Senior, open day in tutta la città: già 2.500 iscrizioni

Genova. Riparte Sport Senior, il progetto del Comune di Genova dedicato all’attività motoria gratuita per gli over 65.

La direzione Politiche dello sport del Comune, in collaborazione con Agorà Coop, ha organizzato una serie di open day finalizzati a informare la cittadinanza sul progetto e ha già impostato un calendario di appuntamenti diffusi sul territorio. Le iscrizioni hanno già superato quota 2.500.

Sport Senior partirà il prossimo 5 ottobre, sempre con l’obiettivo di promuovere e favorire salute, benessere, socialità e invecchiamento attivo nella terza età.

Gli open day iniziano lunedì 21 settembre al mercato di corso Sardegna, dove sarà presente anche la sindaca Silvia Salis. Seguiranno, nei giorni successivi, altri cinque appuntamenti a San Teodoro, San Fruttuoso, Pra’, Molassana e Sestri Ponente.

Alle attività motorie possono accedere le persone over 65 residenti sul territorio del comune che presentino un certificato medico per attività sportiva non agonistica.

“La sorpresa più bella della prima stagione di “Sport Senior” è stata vedere quanto un appuntamento dedicato all’attività fisica potesse diventare anche un’occasione per uscire di casa, conoscersi e avere piacere di ritrovarsi – ha Salis – È un aspetto a cui tengo molto, perché poter condividere una parte della propria giornata con altre persone contribuisce a creare benessere. A questo si uniscono i benefici del movimento: mantenersi attivi aiuta a conservare forza, equilibrio e autonomia, a sentirsi meglio e ad affrontare con maggiore sicurezza la vita quotidiana. È questa possibilità di prendersi cura di sé, nel corpo e nelle relazioni, che vogliamo offrire a sempre più persone”.

Il calendario degli open day di Sport Senior

– lunedì 21 settembre, ore 9.30, Mercato di corso Sardegna (corso Sardegna 165), Marassi

– martedì 22 settembre, ore 9.30, Villa Giuseppina (via Bologna 21), San Teodoro

– mercoledì 23 settembre, ore 9.30, Campi dello Zerbino (corso Monte Grappa 39), San Fruttuoso

– lunedì 28 settembre, ore 9.30, area davanti alla stazione Pra’ FS (via Pra’ 39), Pra’

– martedì 29 settembre, ore 9.30, piazza dell’Olmo (area davanti alla sede del Municipio IV Media Val Bisagno), Molassana

– mercoledì 30 settembre, ore 9.30, Villa Rossi (piazza Poch 4), Sestri Ponente

Contatti: E-mail: sportsenior@agoracoop.it – telefono: numero verde 800-593235 – “Informanziani”, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20, gestito da Agorà Società Cooperativa Sociale