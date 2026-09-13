Dai club italiani nel mondo a Joe DiMaggio: il Mei racconta lo sport dell’emigrazione

Genova. Un giro di boa che coincide con la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo.

Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana presenta i primi aggiornamenti di “La Fune Azzurra – Lo sport italiano nei cinque continenti”, progetto di ricerca portato avanti insieme a Fondazione Migrantes e realizzato con i fondi dell’8xmille CEI che punta a ricostruire per la prima volta la storia e l’attualità dello sport praticato dagli emigrati italiani e dai loro discendenti nel mondo, oltre a una parte specifica riservata al ruolo dello sport per gli immigrati nel nostro Paese.

A sei mesi dall’avvio, La Fune Azzurra entra in una nuova fase con il lancio di una campagna virale vuole raggiungere le varie comunità italiane nel mondo, con contenuti video e social dedicati al progetto che saranno diffusi attraverso la rete dei numerosi partner della ricerca.

Sono già oltre 100 i club coinvolti nella ricerca e, con la riapertura delle scuole, il progetto sarà esteso anche alle scuole italiane all’estero. La ricerca, che si concluderà nella primavera del 2027, punta a ricostruire per la prima volta in maniera organica la storia e l’attualità dello sport praticato dagli emigrati italiani e dai loro discendenti nei cinque continenti. A marzo è previsto un convegno internazionale dedicato alla restituzione dei risultati e alla presentazione del report, con il patrocinio del Maeci e del Ministero per lo Sport e i Giovani. Gli esiti della ricerca confluiranno inoltre in una pubblicazione e in un documentario dedicato alla storia dello sport dell’emigrazione italiana e al contributo delle comunità italiane alla diffusione della cultura sportiva nel mondo.

“La Fune Azzurra è la naturale prosecuzione del lavoro che il Mei porta avanti ormai da alcuni anni sul rapporto tra emigrazione, identità e sport. Il progetto sta crescendo e, grazie alla rete di realtà sportive, istituzioni e università che abbiamo coinvolto, ci permette oggi di guardare a questo fenomeno con una prospettiva sempre più ampia, articolata e organica. Proprio per questo la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo ha per noi un significato particolare: significa riconoscere nello sport non solo un patrimonio italiano da valorizzare, ma anche un potente strumento di relazione, appartenenza e dialogo”, spiega Paolo Masini, presidente della Fondazione Mei.

L’obiettivo è comprendere come lo sport abbia accompagnato le vicende migratorie degli italiani, diventando nel tempo uno spazio di aggregazione e integrazione, ma anche uno strumento per mantenere vivi i legami con i territori d’origine.

Una storia che affonda le proprie radici alla fine dell’Ottocento e che ha prodotto esperienze divenute simboliche. È il caso di club come il Boca Juniors e il Peñarol, legati alle comunità di emigrati italiani in Sud America, o di figure come Joe Di Maggio, figlio di emigrati italiani e diventato una delle icone del baseball mondiale. Ma la ricerca guarda anche al presente, alle numerose realtà sportive che continuano a nascere nei diversi continenti grazie all’iniziativa degli italiani e dei loro discendenti.

Il lavoro si sviluppa lungo tre direttrici principali: le associazioni e società sportive italiane all’estero, i giovani italiani iscritti all’AIRE tra i 6 e i 25 anni e le persone recentemente immigrate in Italia. Attraverso questionari, raccolta di testimonianze e analisi qualitative e quantitative, il progetto studierà il rapporto tra sport e mobilità, con particolare attenzione alla partecipazione associativa, alle relazioni sociali, al benessere psicofisico e ai processi di integrazione.

Uno specifico approfondimento sarà dedicato alle nuove generazioni di italiani nel mondo, per comprendere se e come la pratica sportiva possa contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e il rapporto con le comunità italiane all’estero. La ricerca analizzerà chi pratica sport, in quali Paesi, con quale frequenza e in quali contesti, mettendo in relazione l’attività sportiva con socializzazione, benessere e partecipazione alla vita comunitaria.

Parallelamente, in Italia saranno analizzate le esperienze delle persone recentemente immigrate, per comprendere come le pratiche sportive possano favorire – o, al contrario, ostacolare – i processi di inclusione e appartenenza. I risultati saranno quindi messi a confronto con quelli relativi agli italiani residenti all’estero.

La ricerca si avvale di una rete di partner istituzionali, accademici e sportivi che comprende il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), il MAECI, il CONI e la rete dei suoi delegati sportivi nel mondo, la Società Italiana di Storia dello Sport, il Patronato ACLI, l’Università di Genova, l’Università di Roma Tor Vergata e il CUS Roma Tor Vergata. Per l’analisi del rapporto tra sport, inclusione e nuove migrazioni in Italia collaborano inoltre UISP, CSI e US ACLI.

La rete costruita dal MEI negli ultimi anni rappresenta una delle principali risorse del progetto. Al database, che raccoglie già oltre 40 società sportive italiane attive all’estero, si aggiungono i 130 protocolli di intesa sottoscritti dal Museo con realtà museali, associative e archivistiche in diverse parti del mondo.