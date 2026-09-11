Spianata Castelletto pedonale, parte il cantiere: i dettagli del progetto (e dei parcheggi)

Genova. Pur con netto ritardo rispetto a quanto inizialmente annunciato, stanno partendo i lavori per la pedonalizzazione di Spianata Castelletto.

Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi per la cantierizzazione dell’area, che comprende principalmente via Cesare Crosa di Vergagni, la strada che costeggia salita San Girolamo sul lato di levante della spianata, e della parte interna a belvedere Montaldo. L’obiettivo è realizzare una nuova area pedonale in continuità con belvedere Montaldo per pavimentazione, funzione e fruizione.

I lavori dovevano partire a inizio 2026: la pedonalizzazione era stata approvata ad aprile 2025, e a settembre anche la sindaca Silvia Salis aveva confermato l’intenzione di procedere. Alcuni intoppi burocratici hanno rallentato l’iter, che si è sbloccato nelle ultime settimane. I lavori dovrebbero durare circa tre mesi, e la nuova area pedonale sfiorerà i 300 metri quadrati.

Cosa prevede il progetto di pedonalizzazione di Spianata Castelletto

A finanziare i lavori sarà una parte dei 285.000 euro che il Comune ha stanziato ai municipi per interventi mirati. La pedonalizzazione prevede il rifacimento della pavimentazione il rifacimento della pavimentazione di via Vergagni in un primo tratto di circa 205 metri quadrati, corrispondente all’area antistante il civico 7.

Nel tetto compreso tra i civici 27 e 29 saranno istituiti parcheggi Blu Area, mentre resta confermata la sosta dei motocicli nel restante tratto a monte, fino all’incrocio con corso Paganini. Altri parcheggi Blu Area saranno realizzati nel tratto compreso tra l’incrocio con corso Carbonara e passo Rondinella.

In Spianata, nei tratti mare e monte del civico 3, sarà istituito il divieto di transito alle auto e la sosta sarà riservata ai motocicli, mentre verrà ripristinato il doppio senso di circolazione.

Nel tratto compreso tra passo della Rondinella e il civico 28 rosso, lato ponente, sarà istituito un parcheggio per carico e scarico merci nelle fasce orarie 08:00/12:30 – 15:30/19:00 dei giorni feriali. Nei restanti giorni e ore la sosta sarà Blu Area.