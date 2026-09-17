Mare inquinato, ancora un divieto di balneazione per le spiagge di Quarto e Quinto

Genova. Mentre la stagione balneare sta per volgere al termine arriva un altro divieto di balneazione nella zona di Quarto e Quinto, nel Levante genovese.
A prevederlo, in seguito all’esito sfavorevole delle ultime analisi effettuate da Arpal, è un’ordinanza della sindaca Silvia Salis, adottata su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, che riguarda tre spiagge cittadine:
– Priaruggia: dal tratto terminale di via Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco (lunghezza 336 metri)
– Divisione Acqui: dal lato Est del depuratore di Quinto all’asse di via Divisione Acqui (575 metri)
– Via Gianelli: dal lato Ovest del civico 69 di via Gianelli al lato Ovest del civico 5 di via Murcarolo (54 metri).
I campionamenti Arpal “non favorevoli” sono stati effettuati il 16 settembre. Come da prassi, se il campionamento straordinario risulterà conforme, il divieto verrà revocato di conseguenza.