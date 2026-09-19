Spiagge di levante, revocati i divieto di balneazione a Priaruggia e a Quinto

Genova. A seguito dei nuovi rilevamenti effettuati da Arpal, la sindaca di Genova Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu, ha emanato un’ordinanza di revoca del divieto di balneazione per le seguenti zone:
•Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco;
•Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all’asse di Via Divisione Acqui;
•Via Gianelli: da asse di Via Divisione Acqui al lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli.