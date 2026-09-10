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L'appuntamento

Spediporto ed Escola Europea insieme per il corso Going Digital

Dal 26 al 30 ottobre cinque giornate di lezioni in inglese sui nuovi processi e i nuovi rischi della digitalizzazione

immagine generata con l'Ai
Immagine generata con l'Ai

Genova. Dal 26 al 30 ottobre digitalizzazione nella logistica al centro della seconda edizione di Going Digital, il corso online organizzato da Escola Europea Intermodal Transport, in collaborazione con Spediporto e le associazioni di spedizionieri spagnole e portoghesi FEREIA-OLTRA e APAT.

Il corso presenterà un importante focus sui nuovi processi, i nuovi rischi e le nuove modalità di gestione delle operazioni e delle decisioni legate alla crescente digitalizzazione. Going Digital è uno dei frutti tangibili della convenzione, firmata nei mesi scorsi a Barcellona dal Direttore Generale Spediporto Giampaolo Botta con Eduard Rodés, Direttore di Escola Europea e che prevede diverse iniziative a largo raggio legate alla formazione nel campo della logistica.

Tornando al corso Going Digital, di particolare interesse sono i temi che verranno affrontati durante le 25 ore di lezione, suddivise in 5 giornate, tutte in inglese e che vedranno grande spazio dedicato alla parte pratica: dalla documentazione commerciale digitale ed eFTI al PCS e all’interoperabilità PORTIC, dai sistemi ERP applicati alle operazioni alla cybersecurity e digital risk. Senza dimenticare, ovviamente, il contributo dell’intelligenza artificiale al mondo delle spedizioni e la digitalizzazione delle assicurazioni e dei cargo claims.

Attraverso Port Virtual Lab e sistemi ERP, i partecipanti lavoreranno su operazioni simulate di export e import, affrontando processi e decisioni in un ambiente che riproduce la realtà operativa. Per ricevere informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione è possibile scrivere a comunicazione@spediporto-genova.com .

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