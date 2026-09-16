Spediporto a IAA Transportation di Hannover, Botta: “Il futuro è già presente e l’Asia ha un ruolo centrale”

Genova,. Il futuro del trasporto commerciale è di scena ad Hannover per IAA Transportation, una delle più importanti rassegne internazionali del settore.

Un evento di grande rilievo, al quale ha partecipato anche il direttore generale Spediporto Giampaolo Botta che così racconta gli scenari internazionali che IAA 2026 sta evidenziando: “È uno sguardo sul futuro che però è già presente – è l’osservazione iniziale di Botta – La sensazione è che il mondo del trasporto merci, commerciale, stia guardando con grande attenzione al segmento dei veicoli elettrici, dell’idrogeno, dei software che accompagnano la produzione di questi mezzi”.

Ad Hannover protagonisti, sia come espositori sia come visitatori, sono i paesi e le aziende asiatiche con prodotti di altissima tecnologia: “Sono tutti molto orgogliosi – prosegue il direttore generale di Spediporto – di mostrare cosa offrono anche in termini di comfort; è un modo per dire al mondo che il Far East, l’Asia saranno protagonisti nei prossimi anni”.

La riflessione di Botta è poi legata in primis alla realtà europea: “È inevitabile un confronto e anche inclusione di queste soluzioni che devono però tenere conto della nostra storia, della nostra industria. Ma le nostre tecnologie sono spesso ormai superate”. Ma, ovviamente, anche a quella genovese: “Siamo qui – spiega – perché grandi aziende hanno bisogno di partnership territoriali importanti e noi svolgiamo il nostro ruolo di protagonisti economici del territorio promuovendolo al meglio. Sarebbe un grave errore sottovalutare le grandi capacità attrattive della Zona Franca Doganale, la possibilità di sfruttare al meglio quelle porzioni del nostro territorio che sono disponibili ad ospitare grandi brand che sono sinonimo di tecnologia avanzata, ma anche di occupazione e manifattura”.