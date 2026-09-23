Spazzamenti, sfalcio, pulizie e rimozione rifiuti nella “terza giornata del territorio”, gli interventi municipio per municipio

Genova. Spazi pubblici più puliti, verde curato, arredi rinnovati e risposte concrete alle segnalazioni dei cittadini. Si e svolta oggi la terza “giornata della cura del territorio”, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova in stretta sinergia con Aster, Amiu e i municipi, pensata per intervenire in modo capillare e coordinato su aree urbane ad alta frequentazione.

L’impegno delle squadre operative si è concentrato su tutti i nove municipi, con di lavorazioni mirate a migliorare la vivibilità e il decoro urbano dei quartieri. L’iniziativa, modello di prossimità amministrativa, è nata per dare risposte tempestive alle istanze della cittadinanza raccolte direttamente dai municipi. Ciascun ente territoriale ha, infatti, coordinato sul campo interventi specifici di Amiu per l’igiene e il lavaggio delle strade e di Aster per le manutenzioni straordinarie e il verde.

Nel municipio Centro Est, l’attenzione si è concentrata nel cuore della zona dell’ex ghetto e in particolare in alcuni vicoli storici – come vico degli Adorno, vico della Croce Bianca, vico San Filippo e piazzetta Fregoso – dove Amiu ha effettuato una pulizia approfondita unita a un lavaggio con prodotti specifici per l’abbattimento degli odori. Si è anche dato avvio ad alcuni interventi nell’ambito di un prossimo piano straordinario di derattizazione.

Aster ha curato la manutenzione della pavimentazione e di alcune tombinature, mentre i tecnici del Municipio hanno provveduto alla verniciatura dei dissuasori di passaggio, alle attività di supporto presso l’asilo San Filippo e alla ripulitura dalle scritte vandaliche.

Nel municipio Centro Ovest si è intervenuti in via Bari, dove Amiu ha effettuato un’accurata pulizia con spazzatrice e soffiatore e Aster la riverniciatura di ringhiere e panchine.

Nel municipio Bassa Val Bisagno, teatro degli interventi sono stati i giardini di piazza Martinez nel quartiere di San Fruttuoso. Qui Amiu ha garantito una pulizia straordinaria estesa sotto le panchine, intorno alla piazza e nei pressi delle postazioni di conferimento. Aster ha eseguito il riordino vegetazionale e la manutenzione della pavimentazione, procedendo anche allo spostamento di alcuni dissuasori, mentre i tecnici municipali hanno sistemato le aree intorno aoli alberi e provveduto a ritinteggiare i muri imbrattati all’altezza dei servizi

igienici.

Nel municipio Media Val Bisagno gli operatori sono intervenuti nella zona di Giro del Fullo. Amiu ha pulito la piazza rimuovendo rifiuti ingombranti, pneumatici e un distributore di sigarette in disuso. Aster ha operato sulla pavimentazione e sul riposizionamento di uno stendardo pubblicitario, mentre il Municipio ha curato lo sfalcio della vegetazione a bordo strada e la rimozione delle scritte sui muri di alcuni palazzi.

Nel municipio Valpolcevera, in via Fermi, nel quartiere di Valtorbella, Amiu ha effettuato un’accurata pulizia con una spazzatrice e due operatori. Aster ha curato il riordino della vegetazione, mentre i tecnici del Municipio si sono occupati della manutenzione di tavoli e panchine.

Nel municipio Medio Ponente, presso i giardini Cesare Ricci a Sestri Ponente, Amiu ha effettuato la pulizia dei vialetti con una spazzatrice e sei operatori. Aster si è occupata del verde pubblico insieme all’area tecnica del Municipio e ha eseguito la manutenzione di giochi e panchine.

Nel municipio Ponente, presso i giardini di via Voltri e via Ventimiglia, Amiu si è occupata della pulizia dell’intera area con una spazzatrice, mentre Aster ha effettuato interventi di potatura e sfrondatura degli alberi e di sistemazione di aiuole e siepi.

Nel municipio Medio Levante, l’intervento ha interessato i giardini “G. Saponara” in via Tagliamento, nel quartiere di San Martino. Amiu ha provveduto alla pulitura della strada e alla rimozione dei rifiuti, Aster si è occupata della riparazione dei marciapiedi, della sistemazione delle aiuole e della sfrondatura di alcuni alberi, mentre i tecnici municipali hanno completato l’opera con lo sfalcio del verde all’interno dei giardini.

Infine, nel municipio Levante, in via delle Genziane, Aster ha provveduto alla riparazione della pavimentazione e alla manutenzione delle aiuole.

“Ci sono luoghi che fanno parte delle nostre giornate anche quando non ce ne accorgiamo: il giardino dove accompagniamo i bambini, la piazza in cui ci fermiamo a parlare, la strada che percorriamo per tornare a casa – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – prendersene cura significa avere attenzione per le persone che li vivono e per il loro diritto di stare bene nel proprio quartiere. È un impegno a cui tengo molto e che deve raggiungere tutta la città, con la stessa attenzione per i luoghi più conosciuti e per quelli che sono un punto di riferimento soprattutto per chi li abita. Le segnalazioni dei cittadini e il lavoro dei municipi sono fondamentali ci aiutano a individuare le necessità e a organizzare gli interventi dove servono. Ringrazio le lavoratrici e i lavoratori di Aster, Amiu e del Comune che stanno mettendo le loro competenze al servizio di questo obiettivo. Vogliamo dare continuità a queste giornate, affinché chi segnala un problema possa vedere che la sua voce è stata ascoltata e trovare nella cura del proprio quartiere le risposte di un’amministrazione presente”.

“Il verde pubblico non è solo un elemento ornamentale, ma il vero polmone dei nostri quartieri – sottolinea l’assessora al Verde del Comune di Genova, Francesca Coppola – investire in giornate come questa significa riconoscere che parchi, giardini e alberate urbane richiedono un’attenzione sartoriale, costante e programmata. Intervenire in modo mirato dal centro alle delegazioni ci permette di rigenerare il patrimonio vegetale cittadino, migliorando la biodiversità urbana e restituendo alla cittadinanza spazi verdi rigogliosi, sicuri e pienamente fruibili per la socialità di tutti i giorni”.

“Queste giornate non sono semplici interventi straordinari, ma rappresentano la visione concreta di un’Amministrazione che sceglie di essere vicina ai quartieri e ai cittadini – dichiara l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova, Massimo Ferrante – la cura quotidiana e la manutenzione puntuale del territorio sono il pilastro fondamentale su cui si fonda la qualità della vita urbana. Grazie al lavoro di squadra tra il Comune, i municipi, Aster e Amiu, riusciamo a dare risposte tangibili e tempestive alle segnalazioni che arrivano dai territori. Prendersi cura di una piazza, di un vicolo o di un’area verde significa restituire bellezza e dignità ai nostri spazi pubblici, dimostrando che la manutenzione non è un costo, ma il più grande investimento sul futuro della nostra comunità”.

“La vivibilità di una grande città si misura dalla qualità dei suoi spazi collettivi e dal rigore con cui tuteliamo l’igiene e la pulizia urbana – dichiara l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu – la giornata della cura del territorio è la dimostrazione che il decoro non è un traguardo episodico, ma il frutto di una sinergia strutturale e quotidiana. Curare l’ambiente urbano, dalle piazze del centro ai vicoli storici fino alle delegazioni, significa promuovere una cultura civica condivisa, dove il rispetto per il territorio urbano coincide direttamente con la tutela della salute e del benessere della nostra comunità”.