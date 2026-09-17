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Allarme

Sovraffollamento e suicidi in carcere, anche i penalisti liguri a Firenze per gli stati generali

Il presidente Scodnik: "Servono proposte concrete nel rispetto della Costituzione, della dignità della persona e del senso di umanità"

carcere

Genova. La Camera Penale regionale ligure, costantemente impegnata a monitorare la situazione delle carceri genovesi e liguri e a promuovere iniziative a tutela della dignità dei detenuti, sabato 19 settembre parteciperà a Firenze alla giornata nazionale su “Lo Stato generale dell’esecuzione penale – Anatomia di un disastro. Analisi e proposte”, organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, dedicata alla grave crisi che attraversa il sistema penitenziario italiano.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega il presidente Nicola Scodnik – è quello di mettere a confronto avvocatura, magistratura, accademia e politica e, soprattutto, di trasformare la riflessione sulle condizioni delle nostre carceri in proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo, riaffermando un principio che appartiene alla storia e alla cultura dell’Unione: la pena può essere eseguita soltanto nel rispetto della Costituzione, della dignità della persona e del senso di umanità”.

Per la Camera penale ligure “il costante incremento della popolazione detenuta, il sovraffollamento ormai strutturale, la drammatica carenza di personale, l’insufficienza degli spazi destinati alle attività trattamentali, il numero sempre più allarmante di suicidi e di episodi di autolesionismo, nonché le tensioni che quotidianamente attraversano gli istituti penitenziari, rappresentano il sintomo evidente di un sistema incapace di garantire la funzione rieducativa della pena e, prima ancora, il rispetto dei livelli minimi di dignità della persona imposti dalla Costituzione”. L’iniziativa si svolge a pochi giorni dall’udienza che si terrà il 22 settembre davanti alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi proprio sulla possibilità di differire l’esecuzione della pena, quando le condizioni della detenzione risultino incompatibili con il nucleo essenziale dei diritti fondamentali nell’ambito di un giudizio di legittimità in cui si è costituita anche l’Unione delle Camere Penali Italiane.

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