Bollo auto e moto sospeso nel 2027: quali veicoli sono coinvolti

Roma. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la sospensione del pagamento del bollo auto e moto per il 2027. Il prossimo anno, dunque, chi ha un automobile di piccola e media potenza (sotto gli 80 kw) e chi ha un motociclo non dovrà pagare la tassa annuale sul possesso del veicoli. L’esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un’auto.

Sospensione bollo, i veicoli coinvolti

Il governo ha stimato che i veicoli coinvolti saranno circa 14,5 milioni. L’esenzione vale per una singola persona, e trattandosi di tassa regionale è prevista una compensazione di 2,3 miliardi di euro per il mancato gettito.

“Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi – ha detto la premier Giorgia Meloni – Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale”.

La misura, annunciata a sorpresa, è stata adottata all’interno del piano per contrastare il caro carburanti legato alla guerra in Medio Oriente, e peserà non poco sulle tasse del governo.

A Genova esulta la Lega

A Genova tra i primi a commentare l’esenzione sono stati i consiglieri comunali della Lega a Genova Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua: “La cancellazione di una delle tasse più odiate dagli italiani. Una misura sostenuta con forza dalla Lega che rappresenta soprattutto una boccata d’ossigeno per le famiglie e per l’economia reale dei nostri territori».

«A Genova, città caratterizzata da un elevatissimo utilizzo di motocicli e scooter, dove moltissimi cittadini si spostano quotidianamente per lavoro con utilitarie e mezzi di piccola e media potenza, l’impatto sarà particolarmente significativo. Parliamo di un risparmio concreto per migliaia di famiglie, lavoratori e pensionati che utilizzano il mezzo privato non per lusso, ma spesso per necessità”.

“L’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per le moto è una misura concreta e di buon senso a sostegno delle famiglie e di chi ha più necessità. Come Noi Moderati sosteniamo con convinzione l’azione del Governo in questo percorso di riduzione delle tasse, che porta benefici reali a chi lavora e ha necessità di muoversi”, ha aggiunto Ilaria Cavo, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione attività produttive della Camera.

Così commenta Carlo Bagnasco, presidente di Automobile Club Genova e coordinatore regionale di Forza Italia: “È una notizia straordinaria, che incide in modo significativo su una tassa impopolare, favorendo trasversalmente la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, in un momento storico caratterizzato dall’aumento dell’inflazione e dal crollo del potere di acquisto. Desidero ringraziare il Governo, che ha posto in essere una misura attesa da molto tempo. Un ringraziamento particolare va al nostro presidente nazionale Geronimo La Russa per le sue azioni a favore di una nuova mobilità, che finalmente non penalizzi il singolo cittadino”.