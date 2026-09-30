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Ricordo

Tragedia Snam Portovenere, a Sestri Ponente la commemorazione dei 30 anni il 2 ottobre

All'epoca era la più grande nave gasiera italiana. Durante un viaggio di prova della nave appena costruita persero la vita 6 lavoratori

auditorium manifattura tabacchi

Genova. Venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 9 all’Auditorium di Sestri Ponente (ex Manifattura Tabacchi) in via Bottino 6, la rappresentanza sindacale unitaria della Fincantieri di Sestri Ponente insieme alla sezione Anpi “2 ottobre 1996”, organizzano la commemorazione della tragedia della Snam Portovenere.

Il 2 ottobre 1996, nell’incidente a bordo della Snam Portovenere, all’epoca la più grande nave gasiera italiana, durante un viaggio di prova della nave appena costruita persero la vita 6 lavoratori: Arturo Mazza, Alessandro De Rosario, Piero De Luca, Alessandro Palazzo, Giorgio Forno e Mario Puppo.

Alla cerimonia pubblica porterà un saluto il presidente del Municipio VI Medio Ponente Fabio Ceraudo e il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile. Dopo l’introduzione di Fabio Mantero Presidente Anpi “2 ottobre 1996”, si terranno le testimonianze di Giulio Troccoli, Giuseppe Costantino, Giacomo Bottaro.

Saranno presenti i parenti delle vittime e il professore Paolo Cremonesi in allora medico collaboratore della componente tecnica e sanitaria dell’elisoccorso dei vigili del fuoco. Le conclusioni saranno affidate a Alessandro Macrì Rsl Fiom Cgil.

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