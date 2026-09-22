Simulazione di incidente in autostrada, la prova di intervento in una gallaria della A7

Genova. La scorsa notte, i Vigili del Fuoco hanno partecipato ad una esercitazione organizzata da Autostrade. Nel contesto si simulava un incidente stradale sull’autostrada A7 nella galleria Boccardo, dove venivano coinvolti diversi veicoli.
In uno di essi l’occupante rimaneva bloccato nell’auto ed i Vigili del Fuoco, grazie agli utensili elettroidraulici, hanno provveduto ad aprire la portiera ed estrarre l’occupante. La squadra ha provveduto anche alla messa in sicurezza di tutto lo scenario coordinati dal funzionario VF.
“Queste esercitazioni hanno lo scopo di migliorare la già ottima sinergia fra i vari enti”, si legge nella nota. Presenti sul posto Polizia Stradale, 118, ASPI e personale GSA