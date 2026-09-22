Sicurezza, Salis al Viminale per il piano centro storico: giovedì sera la “camminata” del comitato

Genova. Si concretizza il piano per la sicurezza nel centro storico di Genova a cui stanno lavorando, fianco a fianco, Comune e ministero dell’Interno. Oggi la sindaca Silvia Salis è a Roma per un incontro con i dirigenti del Viminale e alte sfere delle forze dell’ordine per presentare il dossier compilato nel corso dell’estate con le problematiche e alcune possibili soluzioni individuate per uscire dall’emergenza legata soprattutto a microcriminalità, spaccio e abuso di stupefacenti.

Del piano si è iniziato a discutere in agosto durante un precedente incontro tra Salis e il ministro Matteo Piantedosi. Incontro che ha rappresentato un cambio di passo rispetto alle tensioni registrate tra l’amministrazione civica genovese e il governo su patti per la sicurezza, centri di permanenza per rimpatrio e taser.

“Siamo a un ottimo punto – aveva spiegato Salis la scorsa settimana a margine di una conferenza stampa – avremo modo di discutere a tutti i livelli tecnici per capire come mettere a terra quello che ci siamo già detti a parole. È un progetto molto importante, credo che sia un obiettivo che tante amministrazioni si sono date perché il centro storico è un luogo affaticato, in difficoltà da decenni. E credo che affrontarlo congiuntamente insieme al Ministero e alla sua capacità d’azione, mettendo insieme quanto si è già impegnato a fare il Comune nel prossimo anno, possa portare a un cambiamento che sia duraturo”.

La strategia condivisa con Roma non si limiterà alla riorganizzazione e al potenziamento dell’azione delle forze dell’ordine – anche se sul tavolo c’è anche l’apertura di un presidio fisso di polizia locale – ma sarà studiato un vasto piano di interventi.

Sarà, per esempio, previsto un deciso potenziamento dell’illuminazione pubblica per eliminare le zone d’ombra, unito a un incremento radicale della pulizia e del decoro urbano.

Grande attenzione sarà data all’aspetto abitativo, attraverso la realizzazione di studentati diffusi, aule studio, spazi per il coworking, per garantire un presidio sociale sano e costante, e una maggiore capillarità dei servizi sociali sul territorio.

L’incontro di oggi a due giorni dalla prossima manifestazione organizzata da un comitato di cittadini, quello che si ritrova sulla pagina Facebook “Gli angeli del centro storico”. Giovedì 24 settembre, alle 20, danno appuntamento in piazza Caricamento per una “camminata” per la sicurezza, simile a quella già svolta nel luglio scorso.

La richiesta ai partecipanti è di venire con una maglietta o una camicia bianca e senza simboli di partito: “Alla nostra precedente manifestazione erano presenti politici, chiediamo loro di evitare di strumentalizzare la loro presenza”, hanno precisato in un messaggio sui social.

La “camminata” per la sicurezza degli “Angeli del centro storico” si snoderà tra palazzo San Giorgio, Banchi, Maddalena, Vigne, Pré e Sottoripa.