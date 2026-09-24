Sicurezza, opposizione all’attacco in Media Valbisagno: “Problemi dei cittadini minimizzati dalla giunta”

Genova. Aspro confronto tra maggioranza e opposizione in consiglio municipale in Media Valbisagno, dopo la bocciatura di una mozione presentata dal centrodestra che impegnava l’amministrazione ad una serie di interventi volti a potenziare il controllo del territorio. Una richiesta respinta dalla maggioranza e che oggi fa discutere

Stando a quanto riportato nel comunicato dei partiti di opposizione, l’atto bocciato avrebbe chiesto una serie di impegni urgenti per la tutela del territorio. Tra le misure indicate figurerebbero un “presidio più serrato della Polizia Locale, anche con postazioni fisse nelle aree più critiche”, l'”estensione della videosorveglianza” e il potenziamento dell'”illuminazione pubblica, in particolare nelle zone collinari”. Il documento avrebbe sollecitato anche l'”attivazione immediata dell’Osservatorio sulla Sicurezza” e la presentazione di un “report trimestrale al Consiglio Municipale per monitorare gli interventi realizzati”.

Secondo quanti riportato dalla maggioranza, prima del voto finale la maggioranza avrebbe tentato di far approvare un emendamento a firma della Lista Civica Silvia Salis Sindaca. Nel testo dell’emendamento si sarebbe sostenuto che la situazione nel Municipio IV sarebbe “complessivamente sotto controllo”, derubricando i problemi segnalati dai residenti a “semplici episodi fisiologici di un qualsiasi contesto urbano”. Una volta respinta tale modifica, la maggioranza avrebbe quindi votato contro il documento originario dell’opposizione.

I consiglieri di minoranza hanno contestato la posizione dell’aula, sostenendo che “la realtà vissuta ogni giorno dai residenti” sarebbe “ben diversa da quella descritta dalla maggioranza”. Gli esponenti dell’opposizione hanno definito “del tutto fuori luogo ed ideologico” il fatto che si sia parlato di militarizzazione. A detta dei firmatari, chiedere maggiori controlli, più illuminazione, telecamere e l’avvio dell’Osservatorio significherebbe soltanto applicare nei quartieri le linee guida già previste dal “nuovo Piano per la Sicurezza Urbana 2026 e dalle direttive approvate dal Consiglio Comunale di Genova”. La minoranza ha concluso accusando la maggioranza di “voltare le spalle al Municipio IV Media Val Bisagno” e garantendo che proseguirà la propria azione affinché la sicurezza non sia un tabù ma un “diritto di tutti”.