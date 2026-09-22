Presidio di sicurezza in Darsena e in altri quartieri, accordo tra Lega e Pd: unanimità in aula rossa

Nel giorno dell’incontro di Salis con i vertici del Viminale a Roma sul piano per il centro storico, sempre sul tema della sicurezza, il consiglio comunale vota all’unanimità – grazie a un accordo tra Lega e Pd – una mozione presentata dal Carroccio per chiedere la prosecuzione del presidio di polizia locale in Darsena e di valutare presidi simili anche in altre zone cittadine, come Cornigliano o Corso Italia, nonché a valutare l’utilizzo dell’esercito in questi stessi presidi.

Il testo della mozione, che ha registrato così anche il parere positivo della giunta, è stato limato su alcuni aspetti sia nelle premesse sia nell’impegnativa. “L’importante era arrivare all’obiettivo”, ha dichiarato la capogruppo della Lega Paola Bordilli. L’ex assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, oggi capogruppo del Misto, ironicamente ha parlato di “miracolo”.

Il presidio di polizia locale in Darsena era stato avviato la scorsa estate in forma sperimentale dall’amministrazione dopo essere stato chiesto a gran voce sia da commercianti e residenti sia dal centrodestra. La sperimentazione era conclusa con la fine di agosto.

Nel documento modificato per arrivare all’unanimità non si parla di un presidio fisso ma di una modulazione delle pattuglie sulla base delle diverse fasce orarie e delle esigenze operative, nonché dell’eventuale impatto positivo che avrà il futuro insediamento dell’accademia della Marina mercantile.

Nella mozione si chiede inoltre di valutare le esigenze di controllo su Corso Italia tenendo conto della natura prevalentemente stagionale delle criticità e poi di avviare un monitoraggio per mappare le problematiche di altri quartieri centrali e periferici e valutare la fattibilità di presidi simili.