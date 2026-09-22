Salis a Roma per il centro storico, tra un mese le risposte del Viminale su forze dell’ordine e fondi: ma il piano parte da una pulizia straordinaria

Genova. Qualche settimana, al massimo un mese, è il tempo che i tecnici del ministero dell’Interno si è preso per rispondere rispetto alle proposte del Comune di Genova per migliorare le condizioni di sicurezza del centro storico di Genova. Tempi piuttosto stretti, quindi, per capire se e in cosa consisterà il potenziamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e se arriveranno fondi per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale.

Ma questi sono solo alcuni degli aspetti discussi oggi a Roma nell’incontro sul avvenuto nella sede del ministero dell’Interno tra la sindaca Silvia Salis, la capo di gabinetto del ministro Matteo Piantedosi, Maria Teresa Sempreviva (era già prevista l’assenza del ministro), il capo della polizia di Stato Vittorio Pisani, l’assessora alla Sicurezza del Comune Arianna Viscogliosi, il comandante della polizia locale di Genova Fabio Manzo e il capo di gabinetto della sindaca Marco Speciale.

Si è trattato, riporta un comunicato del Comune, di una riunione tecnica per proseguire su un piano più operativo, l’interlocuzione avviata lo scorso 6 agosto con l’incontro tra la sindaca e il ministro Matteo Piantedosi, “con l’obiettivo di definire una strategia congiunta per rafforzare la sicurezza, sia reale che percepita, nel cuore del capoluogo ligure”.

Durante il vertice sono stati analizzati in dettaglio i dossier relativi alle aree più critiche del centro storico. L’amministrazione ha illustrato le azioni già intraprese dalla polizia locale per il presidio del territorio e quelle di prossima attivazione.

Sul fronte del personale, l’amministrazione genovese ha rendicontato il potenziamento degli organici della polizia locale già effettuato nel corso dell’anno, avanzando al ministero la richiesta di un fondo dedicato a nuove assunzioni mirate, fondamentali per garantire un presidio capillare dei caroggi.

La delegazione comunale, inoltre, ha presentato un pacchetto di interventi strutturali di imminente attivazione. Tra questi, il nuovo piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica, sviluppato in coordinamento con City Green Light (e per cui sarà consultata la sovrintendenza), che sarà ottimizzato e presentato nelle prossime settimane, e un piano straordinario per il decoro urbano e la pulizia.

Di fatto il piano integrato per il centro storico inizierà con un intervento di pulizia straordinaria della città vecchia, che sarà annunciato a breve da Comune e Amiu, al quale seguirà un altro intervento più strutturale di pulizia che riguarderà invece tutti i quartieri. Ampio spazio è stato dedicato anche alle strategie di riqualificazione sociale e urbana.

La sindaca Salis ha illustrato il progetto per la creazione di uno studentato diffuso nel centro storico, a cui il Comune lavora da mesi in sinergia con partner pubblici e privati. A questo si aggiunge il progetto in fase di elaborazione dell’apertura di nuovi spazi di co-working e aule studio, da avviare non appena reperite le risorse necessarie.

“Ringrazio il ministero per la disponibilità all’ascolto e per la fattiva collaborazione – dichiara la sindaca Salis al termine della riunione – la presenza odierna del capo della polizia, Vittorio Pisani, rappresenta un grandissimo segno di attenzione verso Genova e le sue necessità. Accogliamo con favore l’impegno del Viminale a presentare, già nelle prossime settimane, una serie di proposte operative per gli interventi di competenza ministeriale e statale. Queste misure, affiancate all’imponente lavoro che l’amministrazione sta mettendo in campo sul fronte dell’illuminazione, del decoro e del rilancio sociale e commerciale, ci consentiranno di dare risposte concrete e immediate al grido d’emergenza che sta arrivando dal territorio. La sicurezza si costruisce con il presidio, ma anche portando luce, pulizia e vita sana nei nostri vicoli”.

Le parti torneranno ad aggiornarsi nelle prossime settimane, non appena pronte le proposte ministeriali, anche attraverso un nuovo incontro tra la sindaca Silvia Salis e il ministro Matteo Piantedosi.