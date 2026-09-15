“Si piega ma non si spezza”, dall’Iit un nuovo metodo sostenibile per modellare il legno

Genova. L’unità di ricerca Smart Materials, coordinata da Athanassia Athanassiou, Vicedirettrice Scientifica dell’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT, ha sviluppato un nuovo metodo per rendere il legno flessibile in modo controllato e quindi più facile da modellare. A differenza degli attuali approcci in uso, a più alto dispendio energetico o meno sostenibili, il metodo IIT potrebbe rappresentare un’alternativa green. Pubblicata su Communications Materials, rivista del gruppo Nature, la tecnologia proposta risulta promettente per diversi tipi di settori che richiedono il legno curvato, come i settori dell’arredamento, dell’interior design, degli strumenti musicali e dei giocattoli.

Il legno è un materiale da costruzione sostenibile, resistente, biodegradabile ed economico, ma la sua struttura è naturalmente rigida. A differenza di materiali come metallo o plastica, risulta difficile da piegare e da modellare in forme ricurve, caratteristica che ne limita l’impiego in ambiti che richiedono un’elevata lavorabilità.

Per questa ragione, nel tempo sono stati sviluppati diversi metodi di lavorazione, riconducibili a due categorie principali. La prima comprende tecniche ad alto consumo energetico, che possono modificare le proprietà meccaniche del legno, rendendolo meno resistente. La seconda, utilizzata tipicamente per la produzione di legno compensato e laminato, impiega sostanze adesive derivanti dall’industria petrolchimica che, oltre a essere inquinanti, rendono il prodotto finale non biodegradabile, compromettendo il suo smaltimento nell’ambiente.

Per superare questi limiti, l’unità Smart Materials dell’IIT ha sviluppato un nuovo metodo sostenibile e a basso consumo energetico per rendere il legno temporaneamente flessibile, in modo controllato e facile da modellare. La chiave è il Cyrene™: un solvente green derivato della cellulosa, componente naturalmente presente nelle piante.

Il processo consiste nell’impregnare il legno con una miscela a base di Cyrene™, che, rendendolo temporaneamente flessibile, ne permette il modellamento in forme ricurve senza danneggiare la sua peculiare struttura. Una volta ottenuta la geometria desiderata, il legno viene asciugato: in questo modo si stabilizza nella nuova forma, senza perdere le proprietà meccaniche originarie. Un aspetto particolarmente rilevante è che il metodo non richiede l’aggiunta di sostanze di origine petrolchimica: il legno curvato resta quindi biodegradabile, favorendo l’economia circolare.

“Il legno, grazie alle sue peculiari caratteristiche di resistenza, robustezza e isolamento combinate alla sua origine naturale, rappresenta un valido alleato nella mitigazione dei cambiamenti climatici – ha dichiarato Martina Nardi, ricercatrice Smart Materials di IIT – Per questo motivo è fondamentale muoversi verso lo sviluppo di nuovi metodi sostenibili che ne aumentino la sua lavorabilità e versatilità, rendendolo così adatto a un numero sempre maggiore di settori applicativi. Il nostro metodo va proprio in questa direzione: permette di piegare il legno in modo sostenibile e a ridotto consumo energetico, senza comprometterne le proprietà meccaniche naturali né la sua naturale biodegradabilità.”

Il metodo, attualmente in fase di brevettazione, verrà ulteriormente studiato e ottimizzato per individuare i settori in cui è maggiormente richiesto il legno curvato, come la produzione di strumenti musicali, i giocattoli per bambini, l’arredamento e l’interior design. La strategia sviluppata potrebbe rappresentare, infatti, un approccio sostenibile ed economicamente vantaggioso per la lavorazione del legno in forme diverse, con nuove prospettive per una nuova generazione di prodotti progettati e realizzati in legno.

Proprio per la sua natura innovativa, il progetto è stato selezionato per partecipare al BAITE Award 2026, contest internazionale riservato a soli 12 progetti tecnologici. Si tratta di un percorso di alta formazione manageriale, rivolto a ricercatori e ricercatrici, con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico e l’incontro con imprese e investitori.

“Ripensare i materiali rinnovabili e adattarne le proprietà a diverse applicazioni, utilizzando sostanze chimiche a ridotto impatto ambientale e processi a basso consumo energetico, rappresenta una strada concreta verso un futuro più sostenibile e capace di rispondere ai bisogni della società – ha dichiarato Athanassia Athanassiou, coordinatrice della ricerca e della flagship IIT “Tecnologie per la Sostenibilità” – Approcci analoghi sono sviluppati nell’ambito della flagship, che riunisce competenze diverse dell’Istituto per sviluppare tecnologie sostenibili e trasformarle in soluzioni concrete per la società e il mercato.”