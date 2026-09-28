Shop Survivor per la prima volta a Genova, martedì 29 alla Borsa con Federmoda Confcommercio

Genova. Come può un negozio di vicinato restare competitivo mentre cambiano le abitudini di acquisto, il rapporto con i clienti e gli strumenti per comunicare e vendere? È uno dei temi al centro di Shop Survivor, il format ideato da Massimiliano Alvisi che domani, martedì 29 settembre farà tappa per la prima volta a Genova con un appuntamento promosso da Federmoda Confcommercio, con il supporto di Confcommercio Genova.

L’incontro si terrà al Palazzo della Borsa: dalle 20 è previsto un momento di incontro e networking, mentre alle 20.30 prenderà il via l’intervento di Alvisi dedicato ai cambiamenti che stanno interessando il commercio e, in particolare, il negozio fisico.

Formatore, fondatore di Shop Survivor e punto di riferimento anche sui social per migliaia di negozianti in tutta Italia, Alvisi lavora da anni al fianco dei commercianti sui temi legati all’evoluzione del retail. Il format ha registrato complessivamente oltre 7.500 presenze di negozianti provenienti da tutta Italia e appartenenti a differenti settori merceologici; nei soli appuntamenti formativi di settembre 2026, già sold out, sono oltre 2.000 i negozianti coinvolti.

A Genova il confronto partirà dalle trasformazioni del mercato e dai nuovi comportamenti dei consumatori per affrontare alcuni degli aspetti che incidono più direttamente sulla gestione quotidiana di un’attività: l’utilizzo di marketing e social media per acquisire e fidelizzare i clienti, la vendita e l’esperienza all’interno del punto vendita, fino alla conoscenza dei numeri e degli indicatori utili a una gestione più consapevole del negozio.

“Il piccolo commercio sta attraversando una fase di profonda trasformazione e tutelarlo significa anche aiutarlo a comprendere e governare il cambiamento – spiega Manuela Carena, presidente di Federmoda Confcommercio Genova -. Come associazione vogliamo offrire agli imprenditori occasioni di confronto che vadano anche oltre i tradizionali strumenti associativi e portare Shop Survivor per la prima volta a Genova va in questa direzione: significa offrire ai negozianti nuovi strumenti per leggere ciò che sta accadendo e continuare a essere competitivi, senza perdere quell’identità e quel rapporto diretto col cliente che rappresentano il valore del commercio di prossimità”.

“Shop Survivor nasce da una convinzione molto semplice: i negozi non devono sopravvivere, devono tornare a creare valore – sottolinea Massimiliano Alvisi -. Il retail è cambiato e continuare a lavorare con le stesse logiche di dieci o vent’anni fa significa rischiare di rimanere fermi mentre tutto intorno evolve. Oggi un negoziante deve essere prima di tutto un imprenditore: deve conoscere i numeri, saper comprare, vendere, comunicare, fare marketing, gestire le persone e costruire un’esperienza capace di rendere il proprio negozio diverso dagli altri. Ma credo anche che nessuno possa affrontare questa trasformazione da solo. Per questo Shop Survivor non vuole essere semplicemente formazione: vogliamo costruire una community di negozianti evoluti, nella quale confronto, competenze, relazioni e contaminazione diventino strumenti di crescita. Il nostro obiettivo è contribuire concretamente a far rifiorire il retail italiano, riportando energia, cultura imprenditoriale e valore nei negozi e nei territori”.

L’appuntamento con Shop Survivor si inserisce nel percorso avviato negli ultimi anni da Federmoda Confcommercio Genova, che all’attività di rappresentanza ha affiancato iniziative dedicate ai cambiamenti del settore e al confronto con esperienze e professionalità provenienti anche da ambiti diversi da quelli tradizionalmente associativi.

Nel 2025 l’associazione aveva ospitato Giorgina Siviero, fondatrice della celebre boutique San Carlo 1973 di Torino e tra le figure più rappresentative del mondo della moda e dell’impresa di qualità in Italia, mentre nell’aprile scorso l’incontro con Simona Bertolotto, content creator e autrice conosciuta sui social come Sissiottostyle, aveva approfondito il rapporto tra la moda e i nuovi linguaggi della comunicazione digitale.