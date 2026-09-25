Dal 28 settembre la settimana per la prevenzione del rischio cardiovascolare, gli appuntamenti in Liguria

Liguria. Dal 28 settembre appuntamenti presso le Case della Comunità della Liguria con cardiologi, infermieri, professioniste e professionisti per la cura del cuore. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore e della Settimana per la prevenzione del rischio cardiovascolare, Azienda Tutela della Salute Liguria, con il coinvolgimento delle cinque aree sociosanitarie locali, promuove iniziative ad accesso libero in tutta la regione.

Nello specifico il programma delle iniziative prevede i seguenti appuntamenti.

In ASL1 incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione del rischio cardiovascolare con il personale sanitario delle case della comunità, misurazione gratuita dei parametri e compilazione della carta di valutazione del rischio cardiovascolare. Il 29 settembre dalle ore 14 alle ore 16 presso la Casa della comunità di Taggia, presso la stazione ferroviaria in via Brigate partigiane. Il 30 settembre dalle 14,30 alle 16,30 presso la Casa della comunità di Imperia, via Acquarone 9, Palasalute, piano terra. Il primo ottobre dalle 10,00 alle 13,00 presso la Casa della comunità di Ventimiglia, via San Secondo 22. Si raccomanda di portare gli esiti degli esami del sangue più recenti, effettuati da non più di tre mesi.

In ASL2 il 28 settembre si svolgeranno visite cardiologiche ad accesso libero dalle 14,00 alle 16,00 presso la Casa della comunità di Abenga in viale Martiri della Foce 40 (Ospedale Santa Maria di Misericordia) e dalle 14,30 alle 16,30 presso la Casa della Comunità di Finale Ligure in via della Pineta 6 (Struttura Ruffini).

In ASL3 il 28 settembre si svolgeranno delle consulenze specialistiche personalizzate di cardiologia dalle 9,30 alle 12,00 presso la Casa della Comunità Assarotti di Genova Centro in via Assarotti 35.

In ASL4 i primi appuntamenti sono in programma il 28 settembre dalle ore 7.30 alle 9.30 nella Casa della Comunità di Sestri Levante (ospedale via Terzi, 37 – 1° piano); dalle ore 10.15 alle 12.15 nella Casa della Comunità di Chiavari (polo di via G.B. Ghio, 9 – PUA); dalle ore 13 alle 15 nella Casa della Comunità di Rapallo (ospedale via San Pietro, 8 – piano terra). Gli Infermieri di Famiglia e Comunità eseguiranno lo screening rivolto ai maggiori di 18 anni che prevede l’elaborazione della Carta del rischio, la misurazione del colesterolo e della glicemia, la rilevazione dei parametri vitali. Le iniziative continuano all’Ospedale di Lavagna mercoledì 30 settembre con visite con cardiologiche riservate ai pazienti da 30 e 80 anni che, in sede di precedente esame ecocardiografico, hanno avuto riscontrato uno spessore elevato del setto interventricolare. In questo caso i pazienti saranno contattati direttamente della struttura.

In ASL5 il 30 settembre dalle 9 alle 12 gli infermieri di Famiglia e Comunità ed i Fisioterapisti eseguiranno controlli gratuiti (misurazione della pressione arteriosa, dell’indice ABI e rilevazione della glicemia) presso la Casa della Comunità di Ceparana in via Garibaldi 12, presso la Casa della Comunità de La Spezia di via XXIV maggio e presso la Casa della Comunità di Luni, in via Madonnina 101. Contestualmente verranno illustrati i benefici dell’attività fisica e saranno promosse le iniziative già avviate sul territorio come i Gruppi di cammino e gli AFA.

“Sarà un’occasione per le cittadine e i cittadini di tutta la Liguria di prendersi cura del proprio cuore – dichiara Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di ATSL. La prevenzione è estremamente importante. Ringraziamo gli specialisti e tutto il personale sociosanitario che renderà possibili queste iniziative. Ringraziamo i Direttori delle cinque aree sociosanitarie che lavorano quotidianamente per mettere in comune le buone pratiche”.

“Nelle Case della Comunità – spiega il Direttore Sociosanitario di ATSL, Pierluigi Vinai – si incontreranno cardiologi, infermieri, fisioterapisti, altri professionisti che consentiranno di monitorare i parametri e calcolare il proprio personale rischio cardiovascolare. Incontri ad accesso libero aperti gratuitamente a tutte e tutti. Per le cittadine e i cittadini sarà un’importante occasione per vivere le Case della Comunità come spazi aperti ai bisogni delle persone e per scoprire i tanti servizi che offrono”.

“Siamo felici di fare insieme al territorio e alle aree sociosanitarie, un ulteriore passo in avanti verso la prevenzione del rischio cardiovascolare – dichiara Michele Orlando, Direttore Sanitario di ATSL – Siamo impegnati a rafforzare le strutture di cardiologia della Liguria. La prevenzione è il tassello fondamentale per corretti stili di vita. Auspico che ogni cittadino possa accogliere il nostro invito presso le Case della Comunità”.