Settimana mondiale per l’allattamento al seno, le iniziative nelle case della comunità

Genova. Si svolgerà dal 1° al 7 ottobre la Settimana mondiale per l’allattamento al seno, promossa da WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), rete globale di individui e organizzazioni impegnate nella protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno in tutto il mondo.

L’Azienda Tutela della Salute Liguria, per l’occasione, nelle case della comunità delle cinque aree sociosanitarie organizza 16 eventi aperti.

Per il 2026 le iniziative della Settimana mondiale si concentreranno su come l’allattamento al seno garantisce nutrizione, sicurezza alimentare e riduzione della povertà, favorendo il benessere e la salute sia del neonato che della donna. Le iniziative saranno aperte a tutta la cittadinanza. La promozione dell’allattamento al seno riguarda tutta la famiglia e l’intera comunità.

“Le case della Comunità e i consultori di tutta la Liguria saranno aperti con iniziative dedicate all’allattamento al seno – dichiara Marco Damonte Prioli, direttore generale di ATS Liguria – Un’occasione importante per tutta la comunità per ricevere informazioni e supporto da professioniste e professionisti. Ringrazio il personale sociosanitario che in questi giorni sarà impegnato in queste importanti iniziative e le cinque aree sociosanitarie locali che stanno consolidando la sinergia necessaria a realizzare campagne comuni per tutte le cittadine e i cittadini della Liguria”.

Il dettaglio delle iniziative

Nell’Area Sociosanitaria Locale 3 il 7 ottobre dalle 14,30 alle 17,00 presso la Casa della Comunità Archimede in via Archimede 30°, primo piano, a Genova si svolgerà un incontro aperto alla cittadinanza con le professioniste e i professionisti dell’area ostetrico-ginecologica.

Nell’Area Sociosanitaria Locale 4, martedì 6 ottobre dalle ore 14,30 alle 16,30 presso il PUA della Casa della Comunità di Chiavari in via G.B. Ghio 9 si terrà l’incontro “Generazioni che allattano”. Mercoledì 7 ottobre incontro “Generazioni che allattano” presso il Consultorio di Rapallo, in via San Pietro 8, dalle ore 10 alle 12. Incontri dedicati alle madri, alle coppie, ai nonni e alle zie e a chiunque affianchi oggi le neomamme. Un’occasione per confrontare le indicazioni del passato con le evidenze scientifiche e le esperienze odierne, con le ostetriche della SC. Ostetricia e ginecologia e del Consultorio.