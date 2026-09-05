Torna anche a Genova la “Settimana europea della mobilità”: al centro tpl, inclusione e parità di genere

Genova. Su proposta dell’assessore alla Mobilità Sostenibile Emilio Robotti, la Giunta ha approvato l’adesione ufficiale del Comune di Genova alla Settimana Europea della Mobilità (SEM) 2026, in programma dal 16 al 22 settembre.

Promossa ogni anno dalla Commissione Europea, la SEM rappresenta la più importante campagna di sensibilizzazione continentale dedicata alla mobilità urbana sostenibile. Il tema scelto per l’edizione 2026, Mobilità per tutti, pone l’accento su un approccio fortemente intergenerazionale e sulla parità di genere, mirando a garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso a spazi urbani sicuri, accessibili e puliti.

«Aderiamo convintamente alla Settimana Europea della Mobilità 2026 per ribadire che Genova guarda al futuro puntando su una città a misura d’uomo, accessibile e inclusiva – spiega l’assessore Robotti – Il tema di quest’anno, “Mobilità per tutti”, ci spinge a progettare spazi urbani che azzerino le disuguaglianze, mettendo al centro le persone: dai nostri giovani agli anziani, con un occhio di riguardo alla parità di genere e alla sicurezza stradale. Ringraziamo fin d’ora le scuole, le associazioni e i comitati che animeranno questa settimana con idee e progetti innovativi, dimostrando che la transizione ecologica è un percorso che si costruisce insieme ogni giorno».

Il programma prevede un ricco calendario di eventi, laboratori e attività culturali finalizzati a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, promuovere la mobilità attiva e ridurre drasticamente l’impatto dei mezzi privati a motore. Momento clou della manifestazione sarà la giornata di domenica 20 settembre, con il tradizionale Car-Free Day, che vedrà la chiusura al traffico motorizzato di importanti ambiti urbani per restituirli a pedoni, ciclisti, mezzi pubblici e servizi di mobilità condivisa.