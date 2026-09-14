Settimana europea della mobilità, il programma delle iniziative a Genova

Genova. Si aprirà ufficialmente mercoledì 16 settembre al Mobility Lab del Porto Antico, con il convegno “Genova in transizione”, il programma di iniziative promosse da Comune di Genova, enti, aziende e associazioni del territorio cittadino per la Settimana Europea della Mobilità (SEM) 2026.

In programma fino al 22 settembre, la campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile ha quest’anno, come tema, “La mobilità per tutti”, con l’obiettivo di promuovere sistemi di trasporto inclusivi, accessibili e capaci di rispondere alle esigenze di tutte le persone, concentrandosi in particolare sull’equità intergenerazionale, mirando a garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso a spazi urbani sicuri, accessibili e puliti.

Oltre all’evento di apertura dedicato agli aggiornamenti sui progetti di mobilità sostenibile dell’Amministrazione comunale, la SEM 2026 prevede tra gli altri:

– mercoledì 16 settembre, Palazzo Ducale, “Genova rimossa. Il canto del cigno del trasporto su ferro”: seminario sulla storia del trasporto su ferro a Genova

– venerdì 18 settembre, largo Pertini e piazza De Ferrari, “Villaggio dello sharing”: stand operativi dei concessionari di servizi di bike e sharing mobility

– venerdì 18 settembre, largo Pertini, “Giornata Nazionale del Bike to Work”: punto informativo sull’andare al lavoro in bicicletta

– sabato 19 settembre, “Women Bike Ride”: manifestazione itinerante in bicicletta

– domenica 20 settembre, “Tutti in via 20 il 20 settembre”: chiusura al traffico di 300 metri tra via XX Settembre e piazza De Ferrari in concomitanza con lo SportCity Day.

“Anche quest’anno il Comune di Genova fa squadra con tante realtà istituzionali, economiche e associative del nostro territorio per lanciare un messaggio molto chiaro, ovvero, costruire tutte e tutti assieme una città a misura di persona dove la mobilità, in particolare quella sostenibile, sia un diritto universale – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – Una settimana di appuntamenti dove cittadine e cittadini, addetti ai lavori, imprese e associazioni potranno confrontarsi sulle grandi opportunità di promozione del benessere umano e ambientale, ma anche di sviluppo economico, legate alle varie soluzioni di smart mobility. La mobilità dolce è un settore in grande espansione in tutto il mondo e Genova non può permettersi di restare indietro: ecco perché, come Amministrazione, continueremo a collaborare con tutti gli attori del territorio per costruire insieme una rete integrata di strumenti, servizi e infrastrutture capaci, nel loro insieme, di promuovere concretamente lo sviluppo della smart mobility”.

Il programma completo degli eventi

Mercoledì 16 settembre

Ore 9:00-13:00, Mobility Lab (via al Porto Antico 7): convegno “Genova in transizione: dati, progetti e visione di una nuova mobilità per tutti” (aggiornamento sui progetti di mobilità sostenibile dell’Amministrazione comunale e proposte per obiettivi futuri) – Organizza: Comune di Genova

Ore 8:45-17:00, via G. Maggio, 4: “Corso di formazione per walking leader” (promozione della salute attraverso il cammino) – ATSL Area 3

Ore 17:00-18:00, via Rivoli ed altre vie di Carignano: “Pedibus e Zampibus” (inaugurazione percorso di salute e benessere al femminile) – ATSL Area 3 e Direzione comunale Smart Mobility in sinergia con gli Anelli del Benessere

Ore 16:00-18:00, Giardini Luzzati: Laboratorio di cicloriparazioni gratuite aperto al pubblico – FIAB Genova

Ore 20:30-22:30, Palazzo Ducale: Seminario “Genova rimossa. Il canto del cigno del trasporto su ferro” a cura di Jacopo Baccani (storia del trasporto su ferro a Genova) – Fondazione Ordine degli Architetti di Genova

Giovedì 17 settembre

Ore 21:00, piazza De Ferrari: “Pedali nella notte – Caccia alla pista” (caccia al tesoro in bicicletta) – FIAB Genova

Venerdì 18 settembre

Ore 7.30-19:00, largo Pertini: “Giornata Nazionale del Bike to Work” (punto informativo per incentivare l’uso della bicicletta per andare al lavoro) – FIAB Genova

Ore 8:00-18:00, largo Pertini e piazza De Ferrari: “Villaggio dello sharing” (stand operativi dei concessionari di servizi di bike e sharing mobility) – Operatori sharing mobility

Ore 10:00-19:00, piazza de Ferrari: “Temporary Bike Cafè” (caffè, bicicletta, design e piccole riparazioni alla bici insegnate dalla ciclofficina BOOM della Cooperativa Il Laboratorio) – CIV Sarzano-Sant’Agostino e altri commercianti

Sabato 19 settembre

Ore 10:30-12:00, da Punta Vagno al Gaslini: “A Ruota Libera verso il Nuovo Gaslini” (pedalata per promuovere un percorso ciclabile più sicuro verso l’ospedale Gaslini) – Gaslini Green Team in collaborazione con UILDM, Banda degli Orsi, Gaslininsieme, Genovaciclabile e FIAB Genova

Ore 15:00-19:00, via Rolando e via Anzani: “Roland Sport 2026” (pomeriggio di promozione dell’attività sportiva) – CIV Rolandone

Domenica 20 settembre

Ore 10:00-19:00, piazza De Ferrari e prima porzione di via XX Settembre: “Tutti in Via Venti il Venti Settembre” (300 metri di via e piazza chiusi al traffico per immaginare una Genova pedonale, in coordinamento con lo SportCity Day, con prove delle bici elettriche degli operatori di bike sharing) – Comune di Genova

Ore 16:00-19:00, percorso cittadino: “Women Bike Ride 2026” (manifestazione itinerante, pedalata da Sampierdarena a piazza Martinez) – Women Bike Ride Genova

Lunedì 21 settembre

Ore 7:30-9:30, diversi varchi cittadini: “La conta” (monitoraggio ciclabilità) – FIAB Genova e Comune di Genova

Ore 14:00-17:00: “Giornata della Salute” (promozione della cultura del movimento fisico per grandi e piccoli attraverso progetti specifici quali gruppi di cammino, Pedibus etc.) – ATSL Area 3 e Comune di Genova.