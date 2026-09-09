Settimana Europea della Mobilità 2026: Fiab Genova propone sette giorni di iniziative per una città più ciclabile

Genova. Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana europea della mobilità: cinema, pedalate, Bike to Work, Biciplan, Women Bike Ride, rilevamento dei flussi ciclabili e cicloescursionismo. Il tema europeo di quest’anno è “Mobility for everyone”.

Fiab Genova (Federazione italiana ambiente bicicletta) presenta un calendario di iniziative che accompagnerà praticamente ogni giornata della manifestazione.

Il tema scelto quest’anno a livello europeo, “Mobility for everyone”, richiama un principio fondamentale: la possibilità di muoversi in modo sicuro, sostenibile e accessibile deve essere garantita a tutte e a tutti.

Fiab Genova declinerà questo messaggio attraverso iniziative molto diverse tra loro, che affronteranno la mobilità ciclistica dal punto di vista della cultura, degli spostamenti quotidiani, della conoscenza della rete ciclabile, della partecipazione, della pianificazione e del cicloturismo.

Si comincia mercoledì 16 settembre alle 18 ai Giardini Luzzati con la proiezione di “Dig Where You Stand”, dedicato alla storia di una fabbrica di componenti automobilistici in crisi, rilevata dai dipendenti e trasformata per produrre biciclette cargo. Alla proiezione seguirà un dibattito sui temi del lavoro e della riconversione.

Giovedì 17 settembre alle 21, da piazza De Ferrari, torna Pedali nella notte – Caccia alla pista, giunta alla quarta edizione: un gioco a squadre in bicicletta per scoprire le piste e le corsie ciclabili già presenti in città e quelle che ancora mancano.

Venerdì 18 settembre sarà la Giornata nazionale del Bike to Work. Dalle 7.30 alle 19 Fiab sarà presente in largo Pertini, davanti al Teatro Carlo Felice, per incontrare chi utilizza la bicicletta negli spostamenti quotidiani, distribuire gratuitamente il kit del ciclista urbano e fornire informazioni sulla mobilità sostenibile. Iniziativa con il patrocinio del Comune di Genova.

Sabato 19 la Settimana della Mobilità si sposta anche fuori Genova con “Arquata su due ruote – Dal territorio al Biciplan”, organizzata insieme a Fiab Alessandria e in collaborazione con il Comune di Arquata Scrivia. La giornata inizierà alle 9.15 con l’escursione Mtb “I due anelli di Arquata”; alle 15 sarà presentato il Biciplan di Arquata Scrivia elaborato da FIAB, mentre alle 17 partirà una pedalata storico-culturale alla scoperta del territorio.

Domenica 20 settembre sarà la volta della Women Bike Ride Genova, pedalata lenta e transfemminista aperta a tutte e tutti. Il ritrovo è previsto alle 16 in piazza del Monastero a Sampierdarena, con partenza alle 16.30. Iniziativa con il patrocinio del Comune di Genova.

Lunedì 21 settembre, dalle 7.30 alle 9, torna invece La Conta. I volontari FIAB saranno presenti in diversi punti di accesso al centro cittadino per rilevare i flussi ciclabili. Un’iniziativa che parte da un concetto molto semplice: “I ciclisti contano. E noi li contiamo”. La conoscenza dei numeri è infatti uno strumento indispensabile per programmare gli interventi sulla mobilità urbana.

La settimana si concluderà martedì 22 settembre con la cicloescursione Lavaggiorosso, circa 50 chilometri tra costa ed entroterra, utilizzando anche il treno e mostrando concretamente le possibilità offerte dall’intermodalità bici + treno.

“La Settimana europea della mobilità non deve essere soltanto un appuntamento celebrativo − dichiara Romolo Solari, presidente di Fiab Genova − con queste iniziative vogliamo mostrare quante funzioni diverse possa avere la bicicletta: è un mezzo per andare al lavoro, conoscere la città e il territorio, fare turismo, socializzare e rendere gli spazi urbani più vivibili. Ma perché sempre più persone possano scegliere la bici negli spostamenti quotidiani servono soprattutto continuità della rete ciclabile, sicurezza e infrastrutture adeguate. Una città nella quale più persone possono muoversi in bicicletta è una città più accessibile e migliore per tutti”.

Il programma e i dettagli dei singoli appuntamenti sono disponibili sul calendario di FIAB Genova su Andiamoinbici.it.