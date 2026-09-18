Settimana europea della mobilità, ecco il “villaggio dello sharing”. Il programma dei prossimi giorni

Genova. “In questi ultimi mesi, il servizio di bike sharing promosso dall’amministrazione comunale insieme agli operatori ha fatto registrare numeri straordinari. Ci aspettavamo un risultato positivo, ma non con queste proporzioni, che ci parlano di un numero di chilometri ormai vicino al milione. Significa che le cittadine e i cittadini genovesi, ma anche chi viene da fuori, apprezzano questo servizio, con una domanda che, in alcuni momenti della giornata, supera addirittura l’offerta. Per questo motivo l’idea, per il futuro, è di ampliare ulteriormente la flotta di bici elettriche disponibili in città”. Lo dichiara l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti, a margine della visita, oggi pomeriggio, al “Villaggio dello Sharing” in largo Pertini.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova per la Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre, ha visto per tutto il giorno, in largo Pertini, la presenza dei 5 operatori privati che offrono, sul territorio cittadino, i servizi di e-bike e e/scooter a noleggio: BikeBoom, Lime, VOI, Dott e Ridemovi.

“Voglio ringraziare gli operatori – aggiunge Robotti – con i quali, fin dall’attivazione del servizio, siamo in contatto costante nell’ottica di un monitoraggio costante del servizio, anche rispetto al problema della sosta selvaggia rispetto al quale siamo subito intervenuti per limitare i disagi per la cittadinanza, causati dall’inciviltà di qualche utente, ma anche di chi, spostando i mezzi in sedi non idonee o arrivando a conferirli nei cassonetti dei rifiuti, oltre a commettere atti irrispettosi di un patrimonio collettivo, non riesce proprio a comprendere i benefici offerti dal bike sharing in termini di riduzione del traffico e delle emissioni inquinanti, ma anche di miglioramento della salute individuale e pubblica”.

Nelle stesse ore, i volontari di Fiab Genova hanno animato largo Pertini con il loro info-point dedicato al bike-to-work, per promuovere l’uso della bicicletta e del bike sharing per andare al lavoro.

“Voglio ringraziare Fiab Genova e tutte le associazioni ed enti del territorio che hanno lavorato, con la consueta generosità, all’organizzazione degli eventi genovesi della Settimana Europea della Mobilità – conclude Robotti – Appuntamenti che proseguono nei prossimi giorni e a cui invitiamo la cittadinanza a partecipare per dare man forte al percorso imboccato dalla nostra città per costruire insieme, facendo tutte e tutti la nostra parte, una mobilità urbana più moderna, sostenibile, condivisa, accessibile e integrata”.

Il programma completo dei prossimi giorni

Sabato 19 settembre

Ore 10:30-12:00, da Punta Vagno al Gaslini: “A Ruota Libera verso il Nuovo Gaslini” (pedalata per promuovere un percorso ciclabile più sicuro verso l’ospedale Gaslini) – Organizzazione: Gaslini Green Team in collaborazione con UILDM, Banda degli Orsi, Gaslininsieme, Genovaciclabile e FIAB Genova

Ore 15:00-19:00, via Rolando e via Anzani: “Roland Sport 2026” (pomeriggio di promozione dell’attività sportiva) – CIV Rolandone

Domenica 20 settembre

Ore 10:00-19:00, piazza De Ferrari e prima porzione di via XX Settembre: “Tutti in Via Venti il Venti Settembre” (300 metri di via e piazza chiusi al traffico per immaginare una Genova pedonale, in coordinamento con lo SportCity Day) – Comune di Genova

Ore 16:00-19:00, percorso cittadino: “Women Bike Ride 2026” (pedalata da piazza del Monastero, Sampierdarena a piazza Martinez, San Fruttuoso) – Women Bike Ride Genova

Lunedì 21 settembre

Ore 7:30-9:30, diversi varchi cittadini: “La conta” (monitoraggio ciclabilità) – FIAB Genova e Comune di Genova

Ore 14:00-17:00, piazza De Ferrari: “Giornata della Salute”: stand in piazza De Ferrari dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza sulle attività di prevenzione della salute realizzate da Area 3 ATS Liguria. Prevista la distribuzione di materiale informativo sui progetti di promozione della cultura del movimento in tutte le fasce di età, dai bambini (Pedibus) agli over 65 (Gruppi di Cammino) – Area 3 ATS Liguria e Comune di Genova.